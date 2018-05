Konsertrecension: Alma är för cool för att bli nästa Zara Larsson

Detta decennium har varit en bra era för kvinnliga soloartister som gör modern, dansant och radiovänlig popmusik. Inom denna scen finns det en sympatisk gren som befinner sig nära men är skild från huvudfåran, alltså den typ av megaframgångsrik pop som görs av artister som Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande och Sia.

Grenen har en något mer alternativ, kreativ och uppkäftig popstil, med artister som exempelvis Charli XCX, Icona Pop, Tove Styrke och MØ. Man skulle kunna säga att det rör sig om artister som har inspirerats mer av Robyn än av Britney Spears. I brist på en officiell etikett kan vi kalla denna subgenre för ”cool pop”.

Tjugotvååriga Alma från Finland gör cool pop. Hon är en uppenbarelse på scen med sitt neongröna hår, skottsäkra väst och svarta byxor med kedja. Hennes tvillingsyster Anna-Livia som sjunger bakgrundssång har samma outfit men rakad skalle. Deras dj är en tjej med cowboyhatt, vit cowboyjacka, solglasögon och en öltapp bredvid datorn.

De ser inte ut som att de skulle vilja vara med i ”Idol” (Alma deltog dock i tv-programmet som sjuttonåring), de ser ut som ett kvinnligt Sad Boys som är på väg att göra kaos med Finlandsfärjan. När Alma sjunger ”Chit chat” ändrar hon texten lite, men tar fortfarande kaxigt avstånd från Miley Cyrus klassiska hit: ”Fuck ’Party in the USA’, we gonna party like Silja Line”.

Alma har vad man i hiphopsammanhang brukar kalla för swag. En fantastisk pondus som känns helt självklar, en begåvning som är så stor att det finns utrymme för att slarva lite med den. Hon sjunger nästan Adele-starkt i de tajta melodierna, men hon kan också ta om en låt för att hon glömt texten, eller ta en paus för att ta en klunk öl.

Allting lika obekymrat, med samma halvt osynliga leende, och när hon kommer tillbaka för extranummer iklädd en svart keps framstår hon som den unga nordiska danspopens Ice Cube.

Hon har ännu inte släppt sitt debutalbum, men har redan många hits: ”Fake Gucci” (”so much cooler than real Gucci”, påpekar Alma i mellansnacket), ”Dye my hair” (en innovation i genren undergiven, självförintande, desperat kärlek), ”BACK2U” (en bön om att misslyckas med karriären så att man får åka hem) och ”Legend” som har ett tungt hiphopinspirerat beat.

Alma är en blivande stjärna, även om hon kanske inte kommer bli en finsk Zara Larsson. Hon är lite för cool för det.

