Konsertrecension: Arkadij Volodos sopar dammet av musikaliska antikviteter som ingen annan

Förr i världen, sägs det, spelades det piano på Konserthuset så gott som oavbrutet. Var och varannan afton vankades världspianist i husets ”lilla” sal, numera Grünewaldsalen.

I dag bjuds den stora pianokonsten i stora salen – men endast fem gånger om året. I söndags var det plats på scen för en av säsongens fyra ryskfödda stjärnor (Yuja Wang är den femte).

Med Arkadij Volodos har vi en sann solopianist on the road. Efter söndagens recital i Stockholm kommer han att fortsätta sin stråt runt Europas städer under vinter och vår – städse med samma verk av Liszt och Schumann.

Undrar just hur dessa kommer att låta, trettio konserthus senare i juni 2020. För nog sitter de som en smäck i fingrarna redan, men inte som själlös och mekanisk akrobatik. Arkadij Volodos projicerar dessa föga spelade opus från 1800-talets mitt med intensiv närvaro och skapande fantasi.

Det minst okända stycket på hans recital var en av Liszts vackra ”Petrarcasonetter”; smäktande romantisk och sångbar. Hos Volodos retoriskt rubaterad, något som skulle visa sig genomgående i den oftast rapsodiska prägeln på programmet. Ett än tydligare kännetecken hos denne utsökte virtuos – här i Sverige för första gången – är hans extremt stora dynamiska spännvidd.

Jag har aldrig hört någon tassa så kattmjukt i yttersta pianissimo, aldrig med så silkeslena och schatterade fraseringar. I stark men inte hård kontrast till köttigt maffiga fortissimon.

Finesser av detta slag var mer än välkomna till såväl Liszt som Schumann när det handlar om dessa musikaliska antikviteter. Ty allt är icke tidlösa mästerverk. Liszts operaretoriska orerande kan ofta bli en klingande antimakass; Schumanns nyckfulla små tablåer en biedermeiersk kasperteater. Men Volodos sopar dammet av dem som ingen annan.

Och som han blåser över klaviaturen med Liszts narrativa pyroteknik. När Franciscus predikar för fåglarna svirrar det av svalor i drillande diskant, när spökbruden Leonora reser sig ur graven mullrar det nattsvart och kromatiskt i basen. Arkadij Volodos har även den fötternas intelligens som krävs för att pedalisera fram struktur och klangskikt ur något som många andra plägar grumla till pianistisk pölsa.

