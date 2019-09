Konsertrecension: Axelsson & Nilsson Duo gör musik i världsklass

Konsert Nutida konstmusik. Verk av Henrik Denerin, Leilei Tian och Paulina Sundin. Axelsson & Nilsson Duo på slagverk och trombon. Scen: Tredje våningen i ett arrangemang av Levande Musik. Visa mer

Axelsson & Nilsson Duo bildades 1986 och består av Johnny Axelsson på slagverk och Ivo Nilsson på trombon. Två musiker av absolut världsklass som också är kompositörer och improvisatörer. Och som turnerar jorden runt med sina lekfullt svängiga och nyfiket innovativa konsertprogram.

Senast jag hörde dem var i juni Tibble kyrka i Täby, under festivalen ”Sonorous lights”, där de gick i dialog med det unika kyrkorummet av målat glas. I duons händer sattes materialet, färgerna och ljuset i rörelse och blev ljudande. För publiken berättade de då om sin turné i Mongoliet där de lockade publik bland nomaderna genom att köra en jeep med högtalare på taket som spred deras musik ut över stäpplandskapet.

Om de gjort något liknande i Göteborg inför konserten på Tredje våningen i söndags skall jag låta vara osagt. Men publiken var där. Med sin självklara sceniska närvaro startade de med två specialskrivna verk av helt skilda karaktärer. Leilei Tians attackerande ”Roaring in the clouds” som hämtat sin brutalitet från Jesaja i Gamla testamentet. En punktmusikalisk krigsmusik. Och därefter Paulina Sundins sugande suggestiva ”Echo in silence” som med inspiration från kinesisk livsfilosofi fyller rummet med stillhet och rörelse. Bland annat förmedlat av klangerna från två lerkrukor.

Efter paus var det dags för uruppförandet av Henrik Denerins omfångsrika ”Opus Incertum”. Titeln på verket är hämtad från Gunnar Ekelöfs diktsamling från 1959. Och de har har tagit diktaren på orden genom att följa med till ”ett avlägset land/ett land som är avlägset/Ingenting annat är där/därför är allting annat”. I Axelsson & Nilssons gestaltning blev det ett levande motsatsernas spel av vitt skilda språkarter och gångarter. En vindlande promenad mellan livets ytterligheter, dess intighet och dess fullhet. Och ett livligt fragmenterat samspråk om dess rimlighet och orimlighet.

Mot slutet i sin diktsamling frågar sig Ekelöf: ”Hur förena motsägelsernas liv?/hur ljuga helt skönt/eller tala helt sant?” Svaret kan finnas i Henrik Denerins musik där en ensam trombon och en hel slagverksuppsättning viner ihop, är sprött grovkorniga ihop eller är helt tysta.