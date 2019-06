Konsertrecension: Backstreet Boys påminner skoningslöst om tidens gång

Just nu: spara 50%

Förlåt för följande konstaterande av det uppenbara: grejen med pojkbandet som kulturellt fenomen är att det består av just pojkar. Självklart, men värt att påminna sig om ett år som detta, när tre av genrens giganter – Backstreet Boys, Westlife och Boyzone – alla är aktuella med nya turnéer.

När dessa grupper vid tiden kring millennieskiftet befann sig på framgångens topp var medlemmarna unga, och därför mycket tacksamma projektionsytor för tonåringars sexualitet. Att de ofta refererade explicit till barnförbjudna aktiviteter försonades av att de samtidigt själva knappt blivit av med oskulden. Pojkbandens geni bestod i att de lät unga människor leka med tankar på sex och kärlek, helt utan det i verkliga livet ständigt överhängande hotet av en aggressiv manlig sexualitet.

När Backstreet Boys nu kommer till Globen 2019 med sin största och mest påkostade turné på arton år är de fem helt vuxna män. Publiken har förvisso också blivit äldre i takt med dem, merparten av dem som är här jublar högt när de får frågan om de följt bandet sedan debuten 1993.

Men problematiken i att ställa ett gäng fyrtioåringar på scen med ett pojkbands katalog och image går inte att komma ifrån, oavsett hur mogna människor som tittar på dem. När AJ McLean juckar i takt till ”New love” och dess text om den frigörande kvaliteten i att ligga med någon utan att veta hens namn är känslan en helt annan än den av pojkbandets lekfulla, ofarliga flörtande. Backstreet Boys i dag är Backstreet Kåta Gubbar.

Sen kan det ju förstås vara kul att gå på konsert! Till och med kronprinsessan Victorias säkerhetsvakter klappar i takt till hits som ”I want it that way” och ”Shape of my heart”. Men en bra låt är en bra låt även på karaoken på Gröne Jägaren. Och framför allt: en bra låt är en bra låt även hemma i soffan framför Youtube.

För det är i första hand så Backstreet Boys gärning bör avnjutas i dag. Som ett mysigt minne av en svunnen tid. Inte som en ytterst verklig påminnelse om hur snabbt den passerar.

