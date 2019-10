Konsertrecension: Bill Callahan gör ingen cirkus av sin muskulösa röst

Konsert Bill Callahan Scen: Göta Lejon, Stockholm Visa mer

Nästan vem som helst med en röst lika djup som Bill Callahans skulle spela lite extra på just den detaljen. Hålla ut några extra bastoner, välja något särskilt tillfälle att teatraliskt gå ända längst ner. Kanske inte göra cirkus av det, men så som Leonard Cohen eller Johnny Cash ändå gjorde.

Bill Callahan verkar mer intresserad av att försöka låta normal. Han ser ut som en fritidsklädd mellanchef i grånad sidbena och spelar nylonsträngad visgitarr med lätt prudentlig diktion. Och hellre än att bejaka sin muskulösa bas glider han ideligen upp i ett mjukare tonläge, ett som tillåter färre garderingar, där han låter skör och en smula osäker.

Lite som Kurt Wagner i Lambchop, som den skotske barden Jackie Leven eller svenske Christian Kjellvander. Om än mer noga kontrollerad.

Musiken ger också ett starkt sken av normalitet, åtminstone om man bara hör ett snabbt utsnitt. Det är americanaklanger, trubadurrock, lite psykedelia, kanske ett gammelsoulgroove via Van Morrison. Men var och varannan låt beter sig lite underligt. Stannar tvärt gång på gång, byter tempo, väljer några oväntade harmonivägar.

Börjar man titta närmare på saken finns där nästan ingen som löper rakt och enkelt, det händer underligheter överallt. Och gör det inte det spelar gitarristen Matt Kinsey solo mest hela tiden, snabbfingrat och psykedeliskt, utan att störa fokus det minsta.

Till det ska läggas Bill Callahans texter, som gärna skildrar en jordnära verklighet som om såväl saga som biblisk apokalyps hörde till vardagen. Hur han börjar flyga när han cyklar, eller slår tillbaka när boskapen vänder sig emot honom.

Mycket handlar om döden, i ”Circles” beskriver han den rent av som vacker. I avslutande ”The beast” sjunger han ”And the gravestones from here looks like teeth/with a beast asleep at our feet” – en bild som lär få åtminstone mig att hädanefter se varenda kyrkogård med delvis andra ögon.

Förbandet Dallas Acid är en överraskande trio från Austin, Texas, med två stillasittande skäggsyntmän på rymmen från Tangerine Dream 1975 och en dansande svensk visksångerska. Men i allra sista numret sluter de upp bakom Bill Callahan och får soundet att bli så stort, varmt och omfamnande att man undrar varför de inte kunde göra fler låtar tillsammans.

Stramt och enkelt låter det ju ändå så fort han öppnar munnen.

