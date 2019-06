Konsertrecension: Bob Dylan har fortfarande kvar sitt kreativa övertryck

Just nu: spara 50%

Konsert Bob Dylan Scen: Globen, Stockholm

Det är onsdag och Bob Dylan är här igen. Medan andra artister tillbringar år i studion, skapar koncept, gör lukrativa barter-dealar med stora varumärken och spelar tjugosex jättegig i utvalda städer vartannat år fortsätter Dylan sin till synes planlösa vandring runt klotet på sin ”Never ending tour”.

Fast han kallar den inte så själv förstås. Han är ju mannen som vägrar alla typer av etiketter.

Det var 1988, han var less, han började turnera och kunde inte sluta. I Innsbruck, i april, hade han kunnat fira att han gjort tre tusen spelningar på sin turné. Men att döma av rapporterna gjorde han sitt jobb som vanligt bara och kom och gick utan att yttra ett ord.

Ibland är han usel och ibland är han lysande, och denna kväll är han helt ok. Stundvis faktiskt riktigt inspirerad. Men som vanligt sitter man där och funderar på hans drivkrafter. På vad det är han vill med detta spelande, detta liv.

Jag tänker att han är full av musik. I gamla klipp, och på tidiga skivor, är det uppenbart hur han nästan är på väg att brista av det kreativa övertryck han tycks ha fötts med. Och även nu, vid sjuttioåtta år fyllda, finns det kvar, bara mindre intensivt.

Konserten börjar trevande med en puttrig ”Things have changed”, följd av en hyfsad ”It ain’t me, babe” och tar sig på riktigt med ”Simple twist of fate” när munspelet kommer fram. Han håller sig bakom pianot nu för tiden, spelar inte gitarr alls och sjunger bara ett par låtar stående framför bandet. Pianospelet är halvtaffligt men kongenialt med hans musikalitet och hans vilja att jobba mot rytmerna.

Dansbandsversionen av ”Like a rolling stone” är fin, trots att den har föga med originalet att göra. ”Howdoesitfeeltobeonyourown… likeacompleteunknown?”

Hans sätt att sjunga har ju också utvecklats, på gott och ont är vissa sånger oigenkännliga, med fraseringar så förryckta att publiken omöjligen kan sjunga med. I det uppstår också ett slags ironi. Om man säger att någon låter som Dylan syftar man aldrig på dagens Bob. Ingen kan låta så här utom han själv.

Men ”Girl from the North country”, med bara piano och ståbas, är överraskande ömsint och artikulerad. En liten present till dem som väntat. Och sedan tar han sig an ”Love sick” med bra energi innan extranumren klaras av och det tar slut lite snöpligt. Han hade ju just tagit av sig hatten och kommit i gång.

