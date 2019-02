Konsert Bror Gunnar Jansson Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Vart är vi på väg? I vår globaliserade tid kan det tyckas självklart att en bluesman från Lerum ska slå i Frankrike först, men tack vare två låtar i den just avslutade säsongen av ”På spåret” tycks Bror Gunnar Jansson nu vara åtminstone på randen till ett genombrott även i Sverige.

Kanske inte lika stort som det Sarah Klang fick på samma vis för ett år sen, men när jag står i kön in till det utsålda Fasching är det något som diskuteras på flera håll runt mig.

Själv har jag trott att han är som en vandrande stenkaka, mer fångad i mellankrigstidens bluesidiom än någon annan svensk. Och visst, den dimensionen är omöjlig att undgå så fort han öppnar munnen och börjar sjunga med en hårt pressad, starkt stiliserad röst. Som förmår att kvida så raspigt och liksom beslöjat att det låter som om man hörde honom genom en grammofontratt.

Ett skarpt, senigt, genomträngande läte, som från en man övergiven av både Gud och kvinnorna – eller som ett bångstyrigt barn.

Lägg till det en rad texter som tycks vara rena collage av gamla bluesklyschor – ”I love my baby, she treat me so mean”, ”woke up this morning, blues all around my bed”, ”lord I wonder if I ever gonna find a way back home” – och känslan av simpel pastisch borde vara bedövande.

Men Bror Gunnar Jansson har ett sätt att förkroppsliga denna musik som gör den till något betydligt mer besjälat. Dessutom närmar sig hans lilla trio musiken mer som ett jazzband än ett vanligt bluesband, vilket gör placeringen på Fasching kongenial.

Det handlar om långa böljande låtar där musiken stiger och faller, ofta liksom känner sig fram, ibland tycks vackla. Hellre långsam än ösig, oftare tyst än larmande. Ett par utdragna instrumentaler påminner om både postrock och drone metal, nya ”Stay out all night long” liknar Led Zeppelin, också i det att den efter en inledande rakt-på-sak-mangling bromsar ner i lite atonalt gitarrpedal-noise och därefter ett långsammare instrumentalparti.

Samtidigt är ”TV” ren fife & drum-tradition, ”The ukulele blues” ett ensamnummer på plonkig ukulele och ”New mountain ballad n°1” en lång, molltonad soloballad där Bror Gunnar Jansson hittar fler ackord på gitarren och plötsligt framstår som en renodlad torch singer.

Allt medan publiken står så tyst att varje nyans hörs.

