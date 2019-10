Konsertrecension: Bublé är i konstant kontakt med publiken

Musik Artist: Michael Bublé. Scen: Globen, Stockholm. Visa mer

Michael Bublé har ett scenbygge som heter duga. En jättestor cirkel som (inledningsvis) hans initialer vilar över och framför en muromgärdad amfiteater, där ett manligt storband och en kvinnlig stråkorkester huserar på varsin sida. Själv rör han sig på scen och catwalk med den sorts elegans och genuina showmannaskap som sånär gick i graven med sångare som Frank Sinatra och Mel Tormé.

Det vill säga, helt dödförklarad blev väl aldrig den klassiska croonern. På 80-talet såg det förstås rätt mörkt ut, även om artister som Bryan Ferry och George Michael upprätthöll någonting liknande. Men frampå 90-talet blev det rentav lite hippt igen. Inte minst Robbie Williams red ju på det, utan att ta steget fullt ut. Men det gör onekligen Michael Bublé.

För inte nog med hans sätt att föra sig på scenen – han sjunger dessutom helt i stil med kanske främst Sinatra. Under konserten på Globen varvas nummer som antingen hämtats från Den stora amerikanska sångboken – ”My funny valentine”, ”Fly me to the moon”, ”Cry me a river” - eller åtminstone påminner om den.

En del av det relativt nyskrivna materialet kommer emellertid från Bublés senaste skiva ”Love”, som också innebar hans comeback efter flera års frånvaro till följd av ett svårt sjukt barn. Sådant vill man ju inte ens föreställa sig, och även om Bublés grabb tack och lov överlevde så ger det förstås musiken en ytterligare resonansbotten.

Annars förväntas ju inte den typiske croonern nödvändigtvis sjunga egna låtar. Den självupplevda aspekten är snarare en fråga om tolkning och projicering, vilket i och för sig ställer än högre krav på själva framförandet. Och Bublé är skicklig. Tonsäker, humoristisk, i konstant kontakt med publiken och precis lagom storvulen. Riktigt Sinatras tajming eller Tormés sofistikerade jazzimprovisation har han förvisso inte. Men han hoppar formligen sopar mattan med en tölp som Robbie Williams.

Läs fler konsertrecensioner här