Konsertrecension: Busy Signals taffliga band slarvar bort allt sväng

Om du går och ser en konsert med Metallica vill du inte ha elgitarren utbytt mot ukulele. Om du går och ser Swedish House Mafia vill du inte ha beatsen utbytta mot bastuba och tramporgel. Så vem som går och ser Busy Signal, en av Jamaicas största artister sedan mitten av 00-talet, vill ha de läckra digitala rytmerna utbytta mot ett uselt band som rockar loss på trummor, elgitarr, bas och billiga syntar? Inte jag.

Busy Signal har haft en ganska speciell karriär. Han kom upp som en del av legendaren Bounty Killers inflytelserika kollektiv The Alliance och släppte en trilogi av utmärkta moderna dancehallalbum innan han 2012 tog ett djärvt steg i en ny kreativ riktning, med skivan ”Reggae music again”. Den hyllades för sin passionerade kärlek till gammeldags rootsreggae och innehöll den mysigt romantiska ”Come over (missing you)” som än i dag är en av Busy Signals största hitlåtar.

Men knappt hade ”Reggae music again” släppts förrän Busy Signal haffades av polis vid en flygplats, överlämnades till USA och åkte i fängelse i sex månader. Han hade åtalats för narkotikabrott där, valt att lämna landet innan rättegången, varpå en internationell arresteringsorder utfärdats. När han släpptes fri var han en förändrad artist, som tycktes ta lite lättare på sitt artisteri. Han har inte släppt ett album sedan dess, bara ett stort antal singlar och ett par ep.

I februari 2013, tre månader efter att Busy Signal frigavs, släpptes Major Lazers ”Watch out for this (bumaye)” med Busy som vokalist. Det blev en monsterhit som gjorde honom känd långt utanför dancehallkretsar, och hans förvandling från noggrann estetiker till obekymrad popartist var fullbordad. Då och då släpper han en nostalgiskt doftande reggaesingel, men oftast håller han sig till modern dansant dancehall, och det är den musik han gör bäst.

Den nu 40-årige Busy Signal är en extremt rutinerad liveartist och hans energi och engagemang på scen är det inget fel på. Men vad hjälper det när hans taffliga band slaktar allt vad sväng heter och begraver det i tungfotad reggaerock? Den vackra hitlåten ”Stay so” slarvas bort på ett sorgligt sätt. Och det är rart av Busy Signal att framföra en cover av Desmond Dekker and The Aces ”007 (shanty town)” men det är samtidigt lite som att höra Veronica Maggio spela en låt av Alice Babs.

