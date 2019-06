Konsertrecension: Carola lyckas vara bombastisk och slapp på samma gång

Just nu: spara 50%

Knappt någon annan svensk artist skulle kunna med att kalla sin sommarturné ”Naket”. Men när just Carola Häggkvist står bakom den ”akustiska hitskonserten” känns titeln given. Som så många andra megakändisar har hon också ibland under sina trettiosex år i rampljuset talat om framgångens pris.

Att hon älskar att synas har dock aldrig gått att ta miste på. Kunde hon skulle hon säkert kasta av sig kläderna precis som hon kastat av sig omaket med att ha ett stort band.

Ny musik har hon inte gett ut på ett bra tag. Men att via skivsläpp återuppfinna sig själv har aldrig varit poängen med Carolas artisteri. Med henne är grejen karisman, och rösten. Och båda dessa bör ju åtminstone på papperet hålla för en till sväng på landsvägarna, med start denna junikväll på Rosendals slott.

Förväntningarna i den dryga tusen personer stora publiken är skyhöga. ”Kommer hon med helikopter?” hörs någon viska när kyrkklockor börja dåna över nejden och kvällens huvudperson skrider in.

Scenen är så liten att den knappt rymmer hennes tvåmannanband, än mindre hennes ego, men ändå har hon lyckats knö in en fläkt. Hon kan helt enkelt inte låta bli de stora gesterna, trots att programbladet utlovar minimalism. För Carola är inte Carola om hon inte får ta i.

Själva framträdandet glider sedan mycket märkligt mellan perfektion och improvisation. Det är som om ett helt liv på scenen har förvandlat den till Carolas vardagsrum, och att allt som sker på den därför anses vara relevant.

Att höra henne utbrista i en spontanpredikan om lärjungen Petrus i ett gospelmedley, eller komma av sig gång på gång innan hon lyckas genomföra en lägereldsgenant version av ”Fångad av en stormvind”, är dock inte för någon annan än den redan frälsta att anse som kvalitativ underhållning.

Det är i någon mån fascinerande att se en artist vara på samma gång så bombastisk och så slapp. Men om den observationen är det enda man har med sig hem efter mer än två timmars konsert, ja då vete tusan om inte ”Naket” borde ha stannat på ritbordet.

