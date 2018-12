Konsertrecension Clutch Scen: Annexet, Stockholm Visa mer

Efter tre snabba låtar hälsar Neil Fallon genom att förklara hur han kom till arenan tidigare på dagen och tänkte att här måste det ha blivit något galet, det här är alldeles för stort för oss: ”men tack allihop för att ni visar att jag hade fel!”

Publikjublet är givet, så klart, och jag undrar om någon muskelröstad hårdrocksångare skulle kunna vara lika publikfriande på ett mer ödmjukt vis.

Sen kastar han sig in i ”How to shake hands” från senaste skivan, en uppspelt riffrökare där han agerar presidentkandidat i USA med obehaglig entusiasm, kysser alla barn, kysser deras mammor, skakar av sig Secret Service och sjunger ”Hot damn! The democratic process! What a time to be alive! Oh, I'm ready to give the people what they want...”

Och till skillnad från nästan alla andra hårdrockband hör man rätt mycket av vad Fallon faktiskt sjunger i sina tätt packade texter.

Clutch kommer från Maryland, en bit norr om Washington DC, och har funnits i samma sättning sen 1991 (förutom att en femte medlem på klaviaturer var med några år på 00-talet). Ursprungligen en del av den simpelt riffnötande stonerrocken, men när den så småningom tappade farten har Clutch bara fortsatt att bli bättre.

Nu spelar de nästan bara låtar från sina tre senaste album och det är smått häpnadsväckande hur de gång på gång kan utgå från denna utstuderat grovhuggna dumrock för att göra musik som är verbal, intelligent, mångbottnad och lekfull.

Mycket är som en sorts noveller: satiriska, absurda, psykedeliska, paranoida. Formulerade med gott humör och giftig humor, samt framförda med en effektivitet som nog verkligen kräver några decennier av samtrimning.

Den givna jämförelse n är väl de gamla kollegerna i Queens of the Stone Age, som under många års tid har vuxit sig allt bredare och i dag är rena arenabandet, oklart under exakt vilken genrebeteckning. Clutch har mer bitit ihop i sitt hörn och sugit in fler influenser till sin lilla klump av envis tryckkokarrock, så att de nu kan spela både funk och boogie utan att det känns som att de har flyttat på sig.

Och det mesta slutar tvärt, utan tid för utvikningar. Det finns ju så många historier att berätta, så mycket galenskap att spela upp. Med en imponerande lätthet i handlaget, oavsett hur stora krafter som byggs upp, och oavsett hur hårt Neil Fallon ryter.