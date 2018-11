Konsert Conrad Tao Scen: Berwaldhallen, Stockholm Visa mer

Den klassiska musiken är i skriande behov av musiker som behärskar konsten att både förvalta och förnya. Redan som 17-åring hamnade den amerikanska pianisten och tonsättaren Conrad Tao på affärstidningen Forbes lista över världens mest inflytelserika unga musikpersoner under 30 i sällskap av bland annat Lady Gaga, Drake och Katy Perry. Med sin Unplay Festival i Brooklyn, New York har han i likhet med svensk-kinesiska David Huang försökt hitta nya ingångar för en mer jämnårig publik.

Nu har Tao hunnit fylla 24 och blivit lite av årets husartist hos Berwaldhallen med tre besök under säsongen. Tidigare i höstas som solist i Andrew Normans improvisatoriskt lagda pianofantasi ”Suspend” med Susanna Mälkki på pulten och i vår uruppför han Albert Schnelzers första pianokonsert. Men i onsdags var det bara han och flygeln på äventyr genom en repertoar som spänner över 300 år.

För om någon förmår förflytta abonnemangspubliken ur bekvämlighetszonen med ett recitalprogram som både börjar och slutar på B som i Bach och Beethoven så är det Tao. Det här är ju en ung och modern musiker som glider in med partituret på läsplatta och tekniken i fingerspetsarna.

Men framför allt med förmågan att närma sig den typiska konservatoriemusiken som om den vore ny. Gärna genom att surfa på efterklangen och hålla snurr på soundet, som vore det en jojo i ett ömsom krypande, ömsom expanderande snöre.

Samt med nutida amerikansk musik i centrum. Först Jason Eckardts pianofantasi ”Echoes’ white veil” i pointillistisk Anton Webern-anda med flyktiga glimtar ur jazzen och kristallklingande tonmyller i diskanten. Därefter Julia Wolfes ”Compassion”, komponerat som en reaktion på 11 september-attacken 2001. Ett på samma gång milt meditativt och våldsamt hamrande stycke, fyllt av både förtröstan och förtvivlan.

Lägg därtill en något drömskt utslätad Rachmaninov-etyd (nr 2 ur ”Études-Tableaux” op 39). Som extranummer valde Tao den egna kompositionen “All I had forgotten or tried to” med spel på pianosträngarna under flygellocket. Ett grepp som gick hem som modernistiskt partytrick.