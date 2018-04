Konsertrecension: Countryrockaren Marlon Williams har rösten men inte låtarna

Kanske är kiwicountryrock inte tillräckligt klimatsmart för Stockholmspubliken. Nyzeeländaren Marlon Williams (numera bosatt i Australien) har gett ut två soloalbum, gästat Conan O’Briens talkshow och varit förband åt Bruce Springsteen på turné ”down under”.

Men i vårvärmens konkurrens fyller han bara nätt och jämnt upp den mindre delen av Kägelbanan. Sist Williams var i stan fick han göra en oförberedd solospelning utan stämapparat. Kompisen Klara från First Aid Kit kom till undsättning, berättar han.

Den här gången har han inte bara packat stämapparaten, utan även fått med sig fullt band – The Yarra Benders – och samarbetspartnern Delaney Davidson från ”Sad but true”-skivorna. Den senare står också för uppvärmningen.

En elektroniskt uppbackad enmansshow som radar upp ett gäng bluesstandards – Robert Johnson, Leadbelly – med ett experimentellt tänjbart sound som påminner om Bob Log III. Om nu någon minns den där lustiga liraren med slidegitarr, skrapig telefonmikrofon och störtkruka. Davidson och Williams gör dessutom ett par låtar tillsammans under kvällen.

Men först och främst handlar det om rösten. Det är den som är Williams starkaste kort, flexibelt rörlig mellan känslosamt könsöverskridande Anohni-falsett och croonerstuket hos Roy Orbison. Samtidigt tycks stämbandens möjligheter så stora att Williams inte riktigt vet vart han ska ta vägen. Låtarna skiftar mellan stilla stämsångslunk, ökenblues i Calexicoland och skräniga indierockgitarrer.

Sedan slår han sig ned vid klaviaturen och spelar ”Beautiful dress”, en pianokompad sång som han inte vet varför han skrev. Annars handlar väl senaste skivan ”Make way for love” mest om uppbrottet från artistkollegan Aldous (Hannah) Harding. ”Can I call you” sticker ut som ett suggestivt svärtat svartsjukedrama.

Rösten räcker till och blir över, men materialet är ojämnt och Williams kompenserar med för många covers. Alltifrån Yoko Onos otippade ”Nobody sees me like you do” till Barry Gibb-numret ”Carried away” och Screamin’ Jay Hawkins bluesrökiga ”Portrait of a man” som krystat extranummer.