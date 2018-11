Konsertrecension: Courtney Barnett blickar tillbaka på något vackrare

Jag vet inte varför jag blir så förvånad egentligen. Courtney Barnett är från Australien. The Go-Betweens är från Australien.

Ändå hajar jag till lite när Barnett väljer att göra en cover på ett av den australiska popmusikens och hela åttiotalets mest hyllade band. Det säger lite om hur hårt jag förknippar Barnett med det utpräglade sound hon skapat. Barnett är – trots att hon gick i förskolan eller möjligen lågstadiet när först grungen, och kort därefter lo-fi sköljde över oss – så djupt och uppenbart förankrad i nittiotalets amerikanska alternativrock att det, något tillspetsat, känns närmast otänkbart att hon över huvud taget skulle ha lyssnat på ett band från någon annan stans i världen som hade sin storhetstid pre-”Smells like teen spirit”.

På sätt och vis påminner hon mer om, säg, Chris Isaak eller en retrosoul-elegant som Leon Bridges än andra mer musikaliskt snarlika artister. Barnett blickar tillbaka mot en (när)tid hon knappt upplevt eftersom den erbjuder något vackrare och bättre än samtiden. Precis som Isaak och Bridges lyckas hon – ofta – också hitta vägar ut ur den uppenbara nostalgin.

Inte minst live. Den högre volymen gör att den lätt minimalistiska musikaliska inramningen får större muskler, det stela och malande, men ändå medryckande, svänget och den tilltalande tyngden i de långsamma riffen blir mer påtaglig. Födelsedagsbarnet Barnett (31 år dagen till ära) får på Kägelbanan därmed också en stabilare grund för det som verkligen gör att hon blir mer än en pastisch: den snyggt släpiga rösten och de knixiga, roliga och sorgliga små vardagsnovellerna till texter i låtar som ”Walkin’ on eggshells”, ”Crippling self doubt and a general lack of self confidence” och “Avant gardener”.

Att hon sedan inte riktigt inser när det är dags att sätta stopp och inte behåller samma intensitet genom hela konserten må väl vara hänt. Det kunde inte förebilderna på nittiotalet heller.

