Konsertrecension: Deafheaven suddar ut metalmusikens gränser

Metalmusiken är inte bortskämd med emotionell bredd. Trots att genrens ytterligheter – vrålande distgitarrer och meditativ stillhet – erbjuder spännvidd nog för att täcka in hela känslospektrat, har den som regel en enda mission: Blod, eld, död.

När Deafheaven slog igenom med buller och brak år 2013 blev de därför ett av subkulturens mest omdebatterade band. Plötsligt stod ett gäng San Francisco-hipsters och kombinerade studsig My Bloody Valentine-pop med rå black metal. Toppade blastbeattrummor med texter från kärlekskranka fylle-sms.

Resultatet var inga rykande helvetesflammor, men inte heller uppbyggliga metalballader. Det var en sorts tillspetsad indierock. Får man göra så?

Ja, såklart. Hårdrockpuritanernas gnäll tynade bort, och kvar fanns ett nyöppnat mellanland i genrens annars så binära uttryck.

Men, parallellt med den här ambitiösa tvetydigheten beter sig Deafheaven också som ett helt vanligt gör det själv-metalband. De ställer upp sina förstärkare på Krakens spartanska scen, stämmer gitarrerna någorlunda och kör.

Till en början är det därför en märklig syn. Killarna som nyss soundcheckade med Radioheads ”Pyramid song”, som gör indiepiruetter och sjunger gråtmild stämsång, står nästa sekund rätt upp och ned och väntar på att publiken ska… headbanga? Skapa en moshpit?

Men det är oss i publiken det är fel på, inte bandet. Som metalfans är vi helt enkelt inte vana vid att stå i en enkel hårdrockkällare och fråga oss hur vi ska hantera musiken.

När förvirringen har lagt sig är Deafheavens spelning just därför en befrielse. Varför skulle inte den norskklingande black metal-rökaren ”Brought to the water” kunna följas upp av melodramatiska Adelepianon i ”You without end”? Vad hindrar manglet i ”Glint” från att understödjas av djupt svängiga basgångar?

Medan Deafheaven utmanar de här konventionerna breddar de också metalmusikens tematiska åsiktskorridor. I sina vrål ber sångaren George Clarke oss att fundera på ”blommornas språk” och att längta efter ett fridfullt åldrande. Det kan vi behöva.

