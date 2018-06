Konsertrecension: Demi Lovato levererar självhjälp det svänger om

Demi Lovato

Annexet, Stockholm

Betyg: 4

Likt sina gamla Disneykollegor – bland dem Miley Cyrus och Selena Gomez – har Demi Lovato gjort en lång resa. Sedan genombrottet som oskyldig barnskådespelare har hon doppat tårna i de flesta sorters popmusik: Avril Lavignes pop-punk, Lady Gaga-aktig elektronisk pop, countrypop i Taylor Swifts anda. Numera rör hon sig tidsenligt nog mot soul och gospel.

Bakom kulisserna har resan varit ännu längre. Lovato har tagit sig igenom ätstörningar, missbruk och en totalt frånvarande far. I dag lever hon sida vid sida med sin bipolära diagnos, som slutligen omvandlats i musikalisk energi. De senaste årens låtar kryllar av uppgörelser med det förflutna och en radikalt stärkt självkänsla. Demi Lovato har blivit vuxen.

På Annexet gör hon majestätiskt stillastående entré i en böljande svart klänning, uppenbarligen med siktet inställt på en lika vuxen primadonnastatus. Rösten bär allt i breakupdramat ”You don’t do it for me anymore”. Kontrasten mot de knappt tonåriga skriken från publikhavet är uppenbar.

Sedan snabbt över i rå och oväntat naken sexighet. Den bisexuella sommarflirten ”Cool for the summer” gestaltas genom sensuellt samspel mellan kvinnliga dansare, ”Daddy issues” sjungs från en terapisoffa och handlar om vad det låter som. Lovato snurrar obrytt omkring i den stora stödkänga hon fått efter att ha skadat foten.

Showen växlar upp och ned mellan denna levnadsglada sex- och kroppspositivitet, ballader om psykisk ohälsa och EDM-hittar. Den närmast religiösa ”du är okej”-stämningen bärs upp av att produktionen verkar gjord för betydligt större arenor, vilket gör att vi kommer nära varje blixtrande gitarrsolo, varje filmsekvens med självhjälpsbudskap, varje otrolig wailning.

Vuxenblivandet till trots lever ­Lovato fortfarande upp till ett centralt Disneyideal: Den goda förebilden. Men inte på en ängsligt moralistisk vuxenvärlds villkor. Hon visar att unga tjejer kan tycka om sex och sin kropp, att unga killar kan kyssa varandra och att psykisk ohälsa inte är en skam. Det, om något, behöver en skrikande tonårspublik höra.