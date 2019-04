Konsertrecension: Distinkt attack och svällande svärta med Alexander Gavrylyuk på pianopallen

Ett både häftigt och välkomponerat orkesterverk på runt 20 minuter med såväl kraftig sjögång av virvlande stråkmotiv som förtrollat träblåslugn. En riktigt maffig båtresa trots att skrovet, i just det här något otäta framförandet, tog in en del vatten under den stormiga starten, skriver DN:s kritiker Johanna Paulsson om Anna Clynes ”Night ferry” som framfördes på Konserthuset.