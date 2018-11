Dark Funeral Scen: Kraken, Stockholm Visa mer

Black metal-band snackar så mycket. Ta Watain, som konstant fyller sin välbesökta Instagram med löften om ”legendariska” spelningar där ”blod, spyor och offer” ska bilda ”monumentala hyllningar till antikrists eld”. Eller Varg Vikernes, som sitter dagarna i ända och gör inspirationsfilmer på Youtube om sin hemmasnickrade hedningsfilosofi ”odalism”.

När de väl skrider till verket handlar det oftast om att markera revir – bränna kyrkor för att bevisa sin äkthet, dränka sig i grisblod för att bevisa sin äkthet, kritisera nytillkomna ”hipsterband” för att bevisa sin äkthet. Man kan, om man vill retas, säga att många begår sin egen största dödssynd: Poserar.

Inte Dark Funeral. Grundmedlemmen Micke Svanberg beskriver, om han måste, sitt intresse för den ateistiska LaVey-satanismen på ett sparsmakat vis: ”Jag drogs tidigt till mörkret. Jag vet inte varför.” Slut på diskussion.

Bandets första svenska klubbturné på många år görs i samma anda. Efter ett kort intro med rituella trumrytmer kliver de ut på en scen helt utan likdelar och krimskrams – det är två uppochnedvända kors och en jävla massa eld. Less is more, för när ”Unchain my soul” drar igång väcks ett vråldiskant dödsmaskineri som liknar ingenting. Det är som att bli spikad i huvudet i en och en halv timme.

Trumhinnemordet tar bara paus för korta utrop (”25 år i djävulens tjänst!”) eller gutturala presentationer av nästa låt. Sedan förruttnelse igen.

Man kan såklart argumentera för att en sådan nedbantning av det uttalade budskapet – den enda uppmaning som ges är att ”se djävulen i sig själv” – urholkar black metal från en ideologi till en genre bland andra. Samma sak kan sägas om det fotoförbud som går helt på tvärs med idén om black metal-konserter som missionerande ritualer snarare än exklusiv underhållning.

Samtidigt är den här kvällen något av det mest intensiva jag någonsin varit med om. När slutet närmar sig har jag, en stillastående ensam recensent, fysiskt ont i kroppen. Jag klarar inte mer. Var den kraften kommer ifrån vet ingen, men klart är i alla fall att Dark Funeral lyckas bli dess kanal.