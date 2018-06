Konsertrecension: Elvis Presley borde ha fått vila i frid

”Elvis – The wonder of you”

Nej, Elvis didn’t even enter the building. Men ska man se en artist ”live on screen” är det möjligen kungen av rock’n’roll som gick genom rutan med sina filmer och tv-framträdanden.

Bakgrunden till showen ”Elvis – The wonder of you” är två album med arkivinspelningar av Elvis röst i kombination med nya orkester­arrangemang. Så som Peter Nordahl här på hemmaplan återupplivat Ted Gärdestads låtskatt på skiva.

Men det visuella konceptet med gamla Elvisframträdanden live på storbildskärm ställer till det. Merparten av materialet är hämtat från Las Vegas och visar en sentida, slutkörd artist. Om än med musikalisk bredd från gospel till ballader. Ex-hustrun Priscilla Presley har framgångsrikt förvaltat varu­märket ­Elvis. Nu glider hon in i Globen och hävdar att detta spöklikt sorgliga spektakel handlar om att uppfylla sångarens egen önskan om att framträda med en symfoniorkester.

Bäst fungerar ”It’s now or never” och ett par andra låtar som enbart bygger på röstinspelningar utan att behöva ta hänsyn till filmat live­material. Del två lyfter också inledningsvis med den yngre, rock’n’roll-ösigare sidan. Likaså ”Love me tender” gör sig hyfsat med Tjeckiens nationella symfoniorkester som filmorkester.

Men hur tjusigt det än spelas under dirigenten Robin Smith går det inte att komma ifrån att såväl inramningen som den obarmhärtigt ekande arenaakustiken och tre övertaggade körsångare känns ovärdigt.

Att en artist drygt 40 år efter sin död fortfarande drar en publik beredd att betala upp till 920 kronor för en parkettbiljett är fascinerande. En förutsättning för showens framgångar är förstås att den postumt fyller tomrummet efter en artist som aldrig turnerade i Europa.

Men det finns samtidigt något djupt tragiskt över dagens sug efter döda idolers sällskap. I takt med att tekniken utvecklas följer även etiska dilemman. Rapparen Tupac Shakur och Michael Jackson har redan återuppstått som hologram. Kanske borde artister i framtiden få skriva på särskilda donationskort med valmöjligheten: ”Återuppliva mig inte på scen efter min död”.