Nog är det ironiskt att den svenska sagokonstnären John Bauer och hans familj omkom i en båtolycka på Vättern en stormig natt då naturen visade sig vara lika hotfull och grym som bland hans groteskt målade tomtar och troll. Tanken om skogen och naturen som både förförande och förrädisk är också vad tonsättaren Jonas Valfridsson tagit fasta på i sin urläckra ”John Bauer-svit 1918” som i söndags fick sitt uruppförande i hemstaden Jönköping.

Sinfoniettan och två körer har trängt ihop sig på scen i Spiras konsertsal som måste vara landets enda med egen stjärnhimmel i taket. En förtrollande miljö för ett stort anlagt sagostycke som öser stämningar ur dåtidens senromantik och Ravels impressionism med ordlös körsång och speldoseklingande celesta. Mycket av det som kommit att bli Hollywoodsoundtrackens uttrycksmedel. Men som Valfridsson på ett högst medvetet, elegant och skickligt instrumenterat vis leker med i klanglig fyrfärg. Mer Gustav Holst än John Williams alltså.

Att åttiotalisten Valfridsson en gång hittade vidare från rock- och jazzgitarr till konstmusikaliskt komponerande via filmer som ”Stjärnornas krig” och Tim Burtons ”The nightmare before Christmas” är samtidigt en generationstypisk ingång till klassiskt. Han blev som man säger big in Japan redan redan 2007 tack vare orkesterhitten ”In killing fields sweet butterfly ascend” med Tokyofilharmonikerna. Men nog får Bauersviten klassas som Valfridssons stora genombrott i Sverige.

Stycket är närmare 40 minuter långt, ovanligt för nyskriven musik som brukar få nöja sig med maximalt en kvarts speltid i början av ett konsertprogram. Nu får den sexsatsiga sviten, en sambeställning mellan Jönköpings Sinfonietta och Norrköpings Symfoniorkester till 100-årsminnet av Bauers tragiska olycka, med rätta breda ut sig ensamt efter paus. Satserna utgår alla från olika sagomotiv. Inte programmusikaliskt som sådant, men ändå förankrat i en visuell föreställningsvärld.

Musiken är mer kontinentalt transparent och färgad av moderna speltekniker än av frejdig folkton. Här hörs bland annat Tuvstarrs möte med älvorna som slutar med fasa, någonstans mellan ”Psycho”-stråkar och Edvard Munch-målningen ”Skriet”. I fjärde satsens concertino bjuder sjökungen (violinen) i sin tur upp Agneta (klarinetten) till skev undervattensvals med flytande spår av ”An der schönen blauen Donau”. Minst lika elegant fortplantar sig fjärreffekten av lilltrollet Vill-Vallaremans näverlur från trombon till horn via sordinerad trumpet.

Även trollmarschen i avsiktlig otakt sitter ihop fint under ledning av chefdirigenten Christian von Gehren. Jönköpings Sinfonietta tänker också helt rätt när man valt ut kvällens övriga verk av Bo Linde, Camille Saint-Saëns och Frederick Delius i samråd med Valfridsson. Därför är det synd att det stormat nästan lika hårt kring arbetsmiljön på Spira som den där ödesdigra kvällen på Vättern för 100 år sedan. En musiker har avskedats och rapporterna om den infekterade konflikten har blivit en följetong i Jönköpings-Posten. Man får hoppas att det slutar gå sådana troll i detta tjusiga kulturhus.