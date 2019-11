Konsertrecension: Energisk Yungblud skapar stark publikkontakt

Konsert Yungblud Scen: Fryshuset, Stockholm Visa mer

Yungblud är något så ovanligt som en feel good-rockstjärna. Eftersom dragningskraften hos tonårsidoler oftast ligger i deras förbjudna farlighet blir de som regel världsfrånvända, självupptagna och kufiga typer. Exemplen finns i varje generation: Elvis Presley, Ozzy Osbourne, Axl Rose, Billy Corgan, Pete Doherty, Drake.

Yungblud har hittills lyckats undvika det där helt och hållet. Med sin eggande onåbarhet i behåll predikar han en radikal kärlek till sina fans. Ett slags ”en för alla, alla för en”-mentalitet med fokus på hbtq-rättigheter, samtyckeskultur och öppet utmanande av äldre människors makt. I hans ögon är tonåringar verkligen framtiden, utan att det känns som en floskel.

De skickar tillbaka kärleken med råge. Fryshusets klubblokal är fylld av sextonåringar i Paramore-tröjor och rosa hår som försöker skrika upp honom på scen. Den som fortfarande tvivlar på emokulturens återkomst borde ta sig en titt här. De nyfikna medföljande föräldrarna lär i alla fall inte missa den.

Till slut formerar sig bandet likt en armé av svartklädda soldater och exploderar in i ”21st century liability”. Yungbluds säregna kombo av skapunk, hiphop och samtida pop förvandlas till ren rock’n’roll. Rage Against The Machine-riff, skinnjackor och gränslösa gitarrsolon. Energin sprutar åt alla håll och hade lika gärna kunnat fylla Ullevi. Huvudpersonen står en lång stund i strålkastarljuset, låter ett Jokerliknande leende krypa fram, säger något oförståeligt på nordengelsk dialekt och bara njuter.

Han ligger i riskzonen för att kidnappas av skivbolagsbossar

Det är en kroppslig konsert. Bland svettigt vrålade mellansnack, androgyna outfits och rullande höfter lär han ”Guitar hero”-generationen att rockmusik kan göra en till något mer än konsument. Skapa verklig tillhörighet. Som för att illustrera enheten med fansen ställer sig Yungblud mitt i publiken, centimeter ifrån alla utsträckta händer, och fortsätter sjunga. Tilliten är total.

Just hans patos – ”Jag var missförstådd överallt, men här inne älskar vi varandra” – innehåller tyvärr en obekväm sanning: Yungblud är delvis kalkylerad. Han är 22 år gammal och till skillnad från kollegor som sjuttonåriga Billie Eilish skriver han inte utifrån ett direktupplevt här och nu. I stället har han ett slags patroniserande ovanifrånblick. Som att han lärt sig av erfarenheterna som skådespelare – han iklädde sig outsiderrockstjärnan Oz i Disneyproduktionen ”The Lodge” för bara ett par år sedan – och studerat vad tonåringar vill ha. Föräldrakaxande ”Parents” är det tydligaste exemplet.

Därför ligger han i riskzonen för att kidnappas av skivbolagsbossar som ser en chans att tjäna nya pengar på svartklädda ungdomar genom utslätad pop. De senaste singlarna, ”I think i’m ok” och Imagine Dragons-samarbetet ”Original me”, drar åt det hållet. De blir en fortsättning på den vulgära likskändning av Lil Peep som musikbranschen just nu sysslar med. Man kramade först varje liten låtidé ur den avlidne emohjältens hårddisk och söker nu nya stjärnor som kan göras lika honom. Som tur är skippar Yungblud i kväll de mest uppenbara exemplen på det, som kassakon ”11 minutes” och soundtracket ”Die a little” från Netflixserien ”13 reasons why”.

Han befinner sig i ett vägskäl, där han antingen kan bli radiolockbete eller behålla glimten i ögat och spela rock’n’roll. Den här kvällen gör mig trygg i att Yungblud kommer att välja rätt.

