Konsertrecension: Goran Kajfes expanderar jazzens gränser med Andreas Tilliander

Goran Kajfes är ingen jazzmusiker som blir vid sin läst. Istället har han många gånger sökt och funnit inspiration långt bortom genrens råmärken. Skivorna ”The reason why vol. 1” till ”The reason why vol. 3” från åren 2012 till 2017 var som ett slags kreativ självdeklaration; Kajfes har formats till den han är genom så pass disparata och mer eller mindre kända influenser som den etiopiske ceremoniledaren Hailu Mergia, den turkiske sångaren Edip Akbayram och den mångsidige, brasilianske kompositören Arthur Verocai. Eller ta för den delen det senaste exemplet: en serie olika samarbeten på Kulturhuset Stadsteaterns tillfälliga scen Under fontänen, lokaliserad rakt under bassängen med obelisken på Sergels torg.

Den här kvällen gör han en duett med electronica- och dansmusikproducenten Andreas Tilliander. Och det intressanta blir samtidigt att Kajfes ju faktiskt ändå är jazzmusiker, väl förfaren i stilar, former och trumpetare före honom. Det ger en kontext och en resonansbotten, som är helt avgörande i meningen vad han kan göra men väljer att låta bli – till förmån för någonting annat.

Som just detta: Tillianders elektronik och ljudkonst, mattor av pregnanta klanger som på samma gång bryts ner och återuppstår, inte till trumljud och beats utan med rytmiken markerad av brant avkortade ljud som snarare pulserar i föränderliga intervaller.

I början använder Kajfes sordin, kanske som en lite trotsig hälsning - den är ju så given – till Miles Davis. Men på det hela taget kommer jag snarare att tänka på vissa nordiska föregångare i jazzen, som dansken Palle Mikkelborg, svenske Staffan Svensson och – även om han förstås spelar gitarr istället för trumpet – norrmannen Terje Rypdal.

Likheterna finns i sättet att arbeta med klang i rum – eller kanske rentav tvärtom. En subtil, skandinavisk tradition, som också innebär att en känsla av inre resa vänds ut mot lyssnaren, som i ett gåtfullt tillstånd mitt emellan tanke och handling, dröm och verklighet. Den här gången, alltså. Nästa konsert i serien blir med slagverksensemble plus saxofonisten Jonas Kullhammar.

