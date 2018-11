Konsertrecension: Greta Van Fleet gör Led Zeppelin unga igen

Det är inte kalkerat på någon särskild Led Zeppelin-låt, även om Greta Van Fleet tycks vara så förtjusta i hur ”Communication breakdown” börjar – med full gas på alla instrument och en sångare som vrålar rakt ut – att de använder det i flera av sina egna.

Även om riffet från Led Zeppelins ”The rover” går igen i ”Highway tune”, versen i ”What is and what should never be” återkommer i ”Flower power” och bluesramsan ur ”Black dog” ekar i ”Safari song”.

Snarare är det så att alla bandets mest fungerande låtar kunde vara något som Led Zeppelin skrev samtidigt som sina första två, tre skivor. Och de spelar dem på samma sätt, med tre ytterligt hårdjobbande instrumentalister bakom en sångare som inte har mycket djup i rösten men desto mer höjd – samt en enastående förtjusning i att bara ställa sig och falsettskrika ur djupet av sitt hjärta.

Det är i år femtio år sen Led Zeppelin gav ut sitt debutalbum och tjugotvå sen de äldsta medlemmarna i Greta Van Fleet föddes. Störs man av att de låter som Led Zeppelin har man inget där att hämta, även om Josh Kiszkas pressade stämma lika ofta påminner om Geddy Lee från (tidiga) Rush eller David Surkamp från Pavlov’s Dog (och han ser mer ut som en ung Roger Daltrey).

Snarare måste man se det som att de tar upp en tradition där få andra – förutom oräkneliga tributeband – har gjort just detta på länge, och förvaltar idealen så gott och helhjärtat de förmår. Utan minsta antydan till den ironiska camp som förgiftar ett band som The Darkness, men däremot en spelglädje som verkar så sprudlande att man associerar till oskuld snarare än dekadens.

Det är faktiskt både attraktivt och ganska sällsynt.

Under alla omständigheter har bandet blivit ett fenomen på mycket kort tid. Två ep kom i fjol, debutalbumet förrförra veckan. Och konserten på Berns flyttades snabbt till tre gånger så stora Annexet, som även det såldes ut på ett ögonblick.

Att där finns en kalvighet i uttrycket är ur det perspektivet knappast förvånande, snarare en del av attraktionen. Detta är urgammal rockmusik pånyttfödd med ungdomens temperament, därför en helt annan sak än om originalfarbröderna skulle göra ett nytt försök.

Och att man så skamlöst lånar från just Led Zeppelin är passande, eftersom knappast något band i rockhistorien själva har anklagats för att ha stulit lika mycket. Men när Greta Van Fleet gör kvällens gamla bluescover, i form av Howlin' Wolfs ”Evil”, hämtar de den från samtida Cactus i stället. Vilket inte hindrar att den låter allra mest originaltroget Led Zeppelin av alla.

Så där kan man hålla på. Livslängden kommer att visa sig vartefter, men den energi Greta Van Fleet har just nu är faktiskt något man inte kan buteljera och korka upp någon annan gång. Och Jake Kiszkas sätt att spela jättelånga gitarrsolon som i första hand driver på låtarna och föser dem framåt är faktiskt något helt annat – och mindre komplicerat – än vad Jimmy Page gjorde, hur lika de än låter.

Att återuppliva idén med ett trumsolo som själva kulmen på en konsert är däremot bara dumt.

