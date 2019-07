Konsertrecension: Gyllene Tider vinner över kylan och regnet i Halmstad

Konsert Gyllene Tider Scen: Brottet, Halmstad Visa mer

Allt handlar inte om hitlåtar, man behöver dramaturgi och kontraster också. Det är nog så man ska se inslaget mitt i konserten när Micke ”Syd” Andersson lämnar sin trumstol och själv tar mikrofonen i den bagatellartade ”Låt denna trumslagarpojke sjunga!” från Gyllene Tiders treveckorsfärska album. Omedelbart efter att bandet har dammat av 2004 års ”Tuffa tider (för en drömmare)”, i uppsluppen lightversion med ukulele och solo på melodica.

Det är inte där Gyllene Tiders största styrkor ligger, och några mer älskade nummer blir väl tack vare detta ospelade. Men det gör effekten desto större när de därefter sätter i gång den stora hitparaden, på en helt annan växel. Och publiken svarar med att lägga i en ny växel också den, trots att ingen kunnat anklaga den för att vara oengagerad tidigare.

För att verkligen stryka under saken passar vädret på att just då släppa fram det uppdämda regn som under nästan en timme från det att Gyllene Tider klev på scenen mest har nöjt sig med att hänga i luften. Det innebär ösregn, blåsigt, rätt så ordentligt kallt – och partyatmosfären går i taket likafullt.



Man kan mäta Gyllene Tider som fenomen på många sätt, men detta är ett av de mer imponerande. Framme vid finalklimaxen skulle knappast ens hagel och drivis kunna hindra det här bandets publik att utstöta ”Sommartider – hej hej” med full inlevelse. Man behöver inte ens gilla låten för att häpna av den som ren urkraft.

Något liknande skulle man kunna säga även om gruppen i sig. Ytterst få band som var ett kortlivat hitfenomen i ungdomen har lyckats att senare samla ihop sig till ens en nyskriven succé. Men Gyllene Tider har återförenats varje decennium, alltid med nya låtar och under torsdagens turnépremiär trängdes publikfavoriter från såväl 90- som 00-tal med de klassiska stapelvarorna från 80-talets början. Om än inget från 2013 års ”Dags att tänka på refrängen”.

Och nu ska det vara slut, påstår de. Eftersom bandet kommer samman med så långa mellanrum, och därför riskerar att vara för gamla nästa gång det blir dags. Vilket känns lite märkligt att notera för den som de senaste veckorna sett strålande konserter med artister som Mavis Staples, snart åttio, och Robert Plant, snart sjuttioett.

I jämförelse med dem ter sig Gyllene Tider på sin höjd medelålders, därtill med en ny skiva som på flera punkter lyckas återknyta till den snälltuffa nyavågenpop som de en gång kom fram med. Bara lite mer durkdrivet, och utan de där halvplumpa lustigheterna som präglar förvånansvärt många av bandets tidiga stapelvaror.



Själv tror jag inte att det är någon slump att Per Gessle lämnar över i stort sett hela refrängerna i genombrottshitten ”Flickorna på TV2” till publiken, och sina gamla formuleringar om att sätta på både kanalen och dem. Innan han undslipper sig att ”den låten hade man inte kunnat skriva i dag”.

Ändå tror jag inte att man bör förringa den där faktorn av mindre välbetänkt lättsamhet, att den snarare har en rätt stor del i Gyllene Tiders långlivade attraktionskraft. Att den knyter an till såväl Sven-Ingvars som Tomas Ledin och signalerar en brist på märkvärdighet som nästan är obligatorisk för den som siktar mot det allra bredaste follkdjupet.

Att Per Gessle döpt ett par av årets försök till ”Vanliga saker” och ”Samma skrot och korn” betyder inte den dimensionen bor i dem, inte som när han till återföreningen 1996 fångade svenskarnas minsta gemensamma nämnare i den skamlöst simpla signalfrasen ”Juni juli augusti”.

Den fungerar tjugotre år senare även i kyla och med regn i luften, kan jag rapportera.



