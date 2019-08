Konsertrecension: Hogslop String Band satsar på ös och stomp

Konsert Hogslop String Band Scen: Brooklyn Bar, Stockholm Visa mer

Gabriel Kelley är – nästan – känd för det svenska folket som en mild, känslig singer/songwriter. Han var med i ”Jills veranda” på SVT, säsongen efter att Doug Seegers upptäcktes som gatumusiker i Nashville och förvandlades till stjärna i Sverige.

Jag såg själv den turné Kelley gjorde i Sverige i samband med att serien sändes 2015, och det var en försynt bjässe till karl som sålde hemgjord rökelse i souvenirståndet och pratade flytande svenska sen sin tid som utbytesstudent i Lerum. Samt sjöng en trubadurversion av Broder Daniels ”Shoreline”.

Fast han hade en sida till, den skymtade även i tv, när hans hillbillyband Hogslop String Band spelade med Jerry Williams. Och när det bandet nu turnerar på egen hand är det med en attityd och ett anslag som inte kunde vara mer annorlunda.

Det är mer som punk. Eller snarare som ett The Pogues från den amerikanska vischan. Hogslop String Band spelar amerikansk traditionsmusik av det slag som fanns innan countrymusiken fick sitt namn, och långt innan en variant av den formaliserades som bluegrass.

De är fyra man med fiol, banjo, gitarr och bas. Bara akustiska instrument, basisten Pickle växlar mellan vanlig ståbas och en enklare variant gjord av en sträng, en pinne och en tvättbalja.

Nu har de just gett ut sitt första riktiga album, efter tio år tillsammans, men den upplaga de tog med på turné tog slut efter fyra spelningar. Fast det finns på Spotify, gästas av legendariska namn som cajunmannen Doug Kershaw och steelgitarristen Lloyd Green – och låter många gånger ordentligare än vad bandet gör en vanlig vardagskväll i Stockholm.

Visst sjunger de berättande ballader och i stämmor, som ”Storm of the century” om en förödande översvämning hemma i Nashville som aldrig blev rikskänd eftersom andra nyheter just då var större. Och när de hyllar Jerry Williams med en ”Roll over Beethoven” omstöpt till förkrigsblues visar de prov på en avväpnande musikalisk kreativitet.

Men fokus ligger ändå på ös och stomp, nya fyllevisor eller gamla dansnummer som ”Shortnin’ bread” och ”Reuben’s train”. Som får de flesta instrument att reduceras till rytminstrument och breda karlar i publiken att försöka dansa spontanpolka.

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om den mongoliska folkmetalgruppen The HU.