Konsertrecension: Ibeyis musik är ett postkolonialt segertåg

Konsert Ibeyi Scen: Nalen, Stockholm Visa mer

Ibeyi handlar om rötter. Den fransk-kubanska systraduon har inte glömt en sekund av sin historia: Pappans slagverksspelande i kubanska legendarerna Buena Vista Social Club, mammans venezuelanska sångkarriär, släktens grund i den nigerianska yorubakulturen. Och slavhandeln som tvingade förfäderna därur.

Systrarnas musik låter allt detta möta hiphopbeats, soul och jazz utan att kompromissa en sekund. Med båda fötterna i sin tradition leker de med västerländska element i ett sorts postkolonialt segertåg. Den här gången sker det på deras villkor, med europeiska uttryck som krydda.

Kvällen på Nalen är duons första svenska konsert i egen regi. De kliver på i praktfullt blåguldiga kimonos och går direkt in i en kärleksförklaring till varandra. Lisa-Kaindé Diaz riktar blicken mot systern Naomi, säger att hon vill vara ”lika smart, ha lika stora visioner” och drar igång souliga ”I wanna be like you”.

Kemin dem emellan är konsertens grundstomme, och gör att systrarna Diaz blir som ett helt band. Ena sekunden i enkla, akustiska ballader som begravningsjazzklingande ”Mama says”. Nästa i storslagna klubbanthems där hiphopbeats gifter sig perfekt med Naomis batátrummor.

Stoltheten bär dem in i feministiska deklarationer (”No man is big enough for my arms”), närmast religiösa ritualer (”Transmission/Michaelion”) och antirasistiska urvrål värdiga en modern medborgarrättsrörelse (”Deathless”). Den senare lyckas till och med väcka liv i salens sömniga musikbranschstämning.

Det majestätiska uttrycket gör sig perfekt just på Nalen. Koret vid scenen, de blodröda draperierna och det glesa publikgolvet låter duon framstå i all sin enkla, men kraftfulla, prakt.

Varenda liten del av Ibeyis låtkatalog dryper av undertext och en djupgående historia. Men den här kvällen ställer de sig i direkt kommunikation med varje besökare, oavsett kunskap om den undertexten, med hjälp av ren och skär energi.

