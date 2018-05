Konsertrecension: I'm With Her låter som om de bara har börjat

I’m With Her

Mitt i en låt sätter jag hylsan på min tuschpenna och det hörs så tydligt att jag känner mig som en ljudmarodör. Innan jag inser att det lilla plastklicket nog är så svagt att det inte stör någon.

Men så tyst är det i lokalen. Trots att det är en stående klubbkonsert med bar, i den pratvänliga americanagenren. Utsålt och fullsatt.

På scen står tre kvinnor runt en enda mikrofon, som man gjorde i inspelningsteknikens barndom. Byter mellan gitarrer, fiol, mandolin, banjo och cuatro samt sjunger stämsång så skarvlöst – men samtidigt särpräglat i sin gemensamma klang – att den enda verkligt rimliga jämförelsen är med Crosby, Stills & Nash, regerande halvgudar på området.

Två medlemmar blev kända i den sorts moderna bluegrassband som egentligen spelar rätt lite bluegrass, men använder traditionen för att skapa en annan sorts popmusik. Helakustisk, utan trummor. Superstjärnan där heter Alison Krauss, med sitt Union Station. Bland de mest bemärkta efterföljarna finns Sara Watkins i Nickel Creek och Aoife O’Donovan i Crooked Still.

Och dessa båda har alltså bildat trio med Sarah Jarosz, känd som singer/songwriter på egen hand men fena på bluegrassolon på såväl gitarr som mandolin.

Att gruppnamnet I’m With Her också var kampanjslogan för Hillary Clinton i USA:s senaste presidentval är nog mer av ett olycksfall i arbetet, de kallade sig så redan våren 2015 när de gjorde sin andra spelning tillsammans – på en folkmusikfestival i Uppsala.

Nu är de tillbaks för Sverigespelning nummer två, med en förtjusning inför inför våra enastående kardemummabullar som bara överträffas av hur det lyser om dem efter varenda genomförd låt. Som de sjunger så nära och lyhört och i ständigt nya formationer att man får känslan av att de fortfarande håller på och upptäcker varandra.

De spelar varenda låt från sitt färska debutalbum plus gubbar som Bill Monroe, Jim Croce och John Hiatt. Men allra sist kommer Adeles "Send my love (to your new lover)”, med Sarah Jaroszs minimalistiska gitarr som enda ackompanjemang och en leverans så spänstig att de vore förlåtna om de tog den enkla utvägen och ägnade resten av sina liv åt fyndiga popcovers.

I stället får jag för mig att de bara har börjat och hoppas innerligt att de åtminstone hinner göra ett album till innan de vanliga sysslorna kallar.