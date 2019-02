Konsert Jay Rock Scen: Debaser Strand, Stockholm Visa mer

När gruppen Black Hippy bildades av de fyra Los Angeles-rapparna Jay Rock, Kendrick Lamar, Schoolboy Q och Ab-Soul var det till en början Jay Rock som verkade bli den stora stjärnan i gänget. Alla fyra släppte varsitt debutalbum under 2011 varav Jay Rocks ”Follow me home” nådde störst kommersiell framgång. Han var en klassisk västkustgangstarappare men med ungdomlig energi och imponerande teknik, som en ny och vassare The Game.

Men sedan blev han överskuggad av sina kompisar – Kendrick Lamar togs under Dr Dres vingar och flög upp till hiphophimlen med sina Pulitzerprisvinnande texter, Schoolboy Q blev en cool karismatisk stjärna och Ab-Soul stack ut genom att vara flummig och mystisk.

Jay Rock var bara en vanlig rappare. Det var lätt att missa att han med sitt andra album ”90599” utvecklades och blev alltmer personlig som textförfattare.

2016 var Jay Rock med om en fruktansvärd motorcykelolycka som han på ett mirakulöst sätt överlevde. Precis som Bob Dylan (som råkade ut för samma sak femtio år tidigare) ändrade denna dramatiska händelse Jay Rocks uttryck, eller kanske snarare påskyndade utvecklingen.

Han började tro på Gud. Han fortsatte att göra moderna hiphopbangers, men med en annan eftertanke och ett annat självförtroende än tidigare. Albumet som följde, fjolårets ”Redemption”, är Jay Rocks starkaste hittills.

Live är Jay Rock av den gamla skolan: en ensam rappare på scen backad av en dj, ingen playback, flanellskjorta över en vit t-shirt. Inget spexande, inga avancerade danssteg, ingen stagedive.

Han koncentrerar sig på att rappa med inlevelse och intensitet. Han höjer energin hos publiken gång på gång genom att spela sina maffiga dansgolvslåtar – som inte sällan inbjuder till call and response-sång i refrängerna – och genom att rama in sina mer känslomässiga låtar, exempelvis ”OSOM”, med inspirerat mellansnack.

Dansanta hits som ”Hood gone love it” och ”King’s dead” balanseras fint med lugnare låtar som ”Troopers” och ”Redemption”, men konsertens tyngdpunkt ligger på fest och glädje. Och jag blir lycklig av att det fortfarande görs konserter av amerikanska rappare som varken är playback-slappa eller old school-nostalgiska.

Medan Kendrick Lamar har utvecklats till en pretentiös, självgod och tråkig megaartist har Jay Rock båda fötterna på jorden och blicken försiktigt höjd mot horisonten. Han är den mest älskvärde medlemmen i Black Hippy och hans konsert är en påminnelse om eller ett sorts destillat av hiphoppens vackra essens.

