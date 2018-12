Julshow ”Gläns över sjö och Grand” med Linnea Henriksson Kvällens gäst: Louise Hoffsten Scen: Vinterträdgården Grand Hôtel, Stockholm. Längd: Cirka 90 minuter Visa mer

En julshow är väl i dag det naturliga steget efter ”Idol”-tävlande och ”Så mycket bättre”-program. Ändå är det svårt att veta vad man i sammanhanget ska förvänta sig av en artist som Linnea Henriksson. ”Välkomna hem till mig”, säger hon. En öppningsfras som borde vara svår att ta på allvar i en hårdpyntad lyxhotellmiljö som Vinterträdgården, där digitala snöflingor faller längs med väggarna. Men Henriksson har en märklig förmåga att sprida värme som ett levande ljus ända upp till oss på eftersläppsläktaren, där julbordssorlet möter girlangerna i taket.

Tillsammans med sina fem medmusiker har hon lika nära till folklig r’n’b-pop på svenska som till folkhögskolejazzen. Det börjar alltså kompetent, men lite trevande med både hela och mindre delar av yngre och äldre julstandards. Sådant som ”Christmas (Baby please come home)” och en jazzigt svassande snutt av ”White Christmas”. ”Dansa på min grav” är kanske inte så mycket bättre, men bra på sitt sätt och blir en naturlig övergång till premiärkvällens gästartist Louise Hoffsten, som kör två låtar på egen hand och senare återkommer för en munspelsbluesig ”Stilla natt”.

Däremellan pratar Henriksson om mammas ”fruktansvärda guldiga plastgran”, men också om farfars fåtölj som nu står tom. Den både lättsamma och eftertänksamma tonen präglar också musikvalet med låtar som ger uttryck även för en mer ambivalent julstämning: Ron Sexsmiths ”Maybe this Christmas”, Joni Mitchells ”River” och The Pogues ”Fairytale of New York” i duett med Miriam Bryant som med iscensatt spontanitet fiskas upp ur publiken.

Henriksson är långtifrån någon typisk entertainer, utan mer övertygande för att hon verkar vara just sig själv. Dessutom har hon rösten och lyckas hitta en fin balans mellan jullåtar och egna hits eller andras som hon gjort till sina. Från ”White” till den sprakande småstadshyllningen ”Halmstad”. Men alltså lika gärna lånta schlagerfjädrar i ”Hero” eller ”Den stora dagen” i stämningsfullt tindrande version.