Konsertrecension: Jenny Wilson driver ut demoner med starka känslor

”Who’s afraid of Jenny Wilson?” Sång, musik och text: Jenny Wilson. Regi och koreografi: Py Huss-Wallin. Scenografi och kostym: Hanna Kisch. Ljusdesign: Emma Weil. Mask: EvaMaria Holm. Musiker: August Zachrisson, Klabbe Hörngren och Mikael Häggström. Dansare från Balettakademien. Scen: Lilla scenen på Dramaten, Stockholm. Speltid: 1 timme och 5 minuter. Visa mer

Salongen fylls av pulserande klubbstämning. Men ljudspåret förbyts snabbt till natten utanför: klackar mot asfalt, tunnelbanan, tung andning. I en lädersoffa, som senare får kladdande händer, ligger Jenny Wilson och sjunger om månen som såg alltsammans, men vände bort sin blick. Det är ovant att höra henne sjunga på svenska; både språket och peruken skapar distans till den artist hon brukar vara. Samtidigt har Wilson alltid haft nära till det teatrala och den här gången har hon en ovanligt stark berättelse att arbeta med. En historia som dessutom fått en kollektiv bärkraft efter metoo.

Det är den aspekten hon tillsammans med regissören Py Huss-Wallin tagit fasta på inom ramen för det nya Dramaten&-formatet ”performance concert”. Den dramatiserade konsertföreställningen ”Who’s afraid of Jenny Wilson?” är en fortsatt bearbetning av temat på albumet ”Exorcism”, som tillkom i sviterna efter en våldtäkt.

”Who’s afraid of Jenny Wilson?” Foto: Jenny Baumgartner

Titeln är en välfunnen passning till Edward Albees teaterpjäs ”Vem är rädd för Virginia Woolf?”, där tredje akten heter just ”Exorcism”. Hos Albee kretsar utdrivningen kring ett barnlöst pars förnedringslekar och livslögn, men pjäsen är i grunden en kritik mot sociala strukturer i stort. Liksom hos Wilson, där även Rödluvan och vargen samt Disneys ”Tre små grisar” dyker upp i en sorts rollspel mellan offer och förövare.

Det finns alltså flera metanivåer. Men ”Who’s afraid of Jenny Wilson?” handlar inte så mycket om att tänka som om att känna. Och det gör man – starkt. Musikertrion August Zachrisson, Klabbe Hörngren och Mikael Häggström målar upp stämningar och sinnestillstånd. Wilson fyller i sin tur ut både souligt suggestiv electropop och ett new wave-punkigare, Tant Strul-nära sound med ett vittnesmål som lika gärna kunde vara någon annans. Unga, något valpiga, dansare från Balettakademien gestaltar fysiskt med kroppar som krälar, kråmar sig sexuellt eller faller. Men också kroppar som lyfts upp och blickar som inte tittar bort. Kroppar som ställer sig bakom varandra när ett svartklätt #tystnadtagning-uppbåd till slut strömmar in på scen.

Läs fler konsertrecensioner av Johanna Paulsson, till exempel om den oheliga duon David Eugene Edwards och Alexander Hacke .