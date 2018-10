Konsertrecension: Jill Johnsons glädje lyste starkare än alla låtar

Den löper som en röd tråd genom alla säsonger av Jill Johnsons succéserie ”Jills veranda”, hennes kärlek till Nashville och det musikklimat som finns där. I all synnerhet den unika koncentration av professionella musikhantverkare som bor och vardagsjobbar i vad som åtminstone internt kallas Music City, USA.

Där låtskrivare är en profession som inte alls behöver vara densamma som artist, så som det var i popbranschen innan Beatles och Dylan gjorde det pinsamt att inte sjunga sina egna låtar. Som popbranschen i stora stycken sedermera har återgått till, och som den svenska schlagerbranschen aldrig lämnade.

Men i Sverige finns inga forum där Lasse Holm och Thomas G:son spelar sina låtar i akustisk soloform inför en liten publik, och berättar något om hur de skrevs och vem som spelade in dem. Eller för den delen Max Martin och Shellback.

I countryns USA är det däremot en växande verksamhet, som numera också är ett ständigt förgrenande turnéprojekt. I fjol nådde Europaversionen Stockholm, med en kvartett av meriterade låtskrivare där åtminstone Brandy Clark och Angaleena Presley också är fenomenala artister i egen rätt.

Årets giv innebär tre namn som kräver mer noggrann detaljkunskap för att identifiera, men i gengäld är Jill Johnson själv med som invald medlem i detta illustra sällskap för nästan enbart helamerikanska amerikaner.

Och utan att förringa någon av de övriga medverkande är hennes synbara glädje över att få vara med just här, och introducera konceptet i Sverige, av en magnitud som strålar starkare än någon enskild låt.

På ett sätt är det en lite klen uppställning. Bara en av de medverkande är en sådan där durkdriven låtskrivarmaskin, Chris DeStefano sitter följdriktigt i mitten och tar sig rollen som ordförande.

Men när han spelar de låtar som Carrie Underwood, Brett Eldredge och Dan + Shay har haft hittar med så förstår man vilket proffs han är. Säker sångare, effektiv gitarrist, mästerlig i att ta en enkel fras som ”we’ll build this love from the ground up” och göra den till en storslagen kärlekshymn.

Charlie Worsham är mer av en nykomling, och har hittills mer hörts som inhyrd gitarrist än hitmakare. Men när han inte försöker vara grabbigt rolig gör han utmärkt lågmäld singer/songwriter-country i låtar som ”Mississippi in July” och ”Southern by the grace of God”. Samt spelar häpnadsväckande gitarr.

Ashley Campbell har bara ett eget album och ett antal år som banjoist i pappa Glen Campbells band, men det är hon som verkligen tar vara på countryns tradition av skarpa iakttagelser och snabbt förbiflimrande humor.

Som verkar lite extra intelligent, helt enkelt. Fast med en enorm värme, och en hel del självironi. Oavsett om hon rekapitulerar lärdomar från misslyckat nätdejtande eller sjunger om hur man hanterar det faktum att pappa glider i väg i Alzheimer.

Jämförelsevis ter sig Jill Johnson ändå som en ganska späd adept, om än med den starkaste sångrösten och en stabil förankring i idiomet. Men de texter hon sjunger är så direkta, så enkelt formulerade, som om hon skrivit dem på ett annat språk än sitt eget.

Ibland säger hon desto mer på det viset, men då är det på ett annat sätt än just Nashvilles.

