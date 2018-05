Konsertrecension: Jimmy Webb sjunger illa men man förlåter honom allt

Låtskrivare gör nog bäst i att inte odla sitt behov av bekräftelse, för det är långt ifrån säkert att någon kommer lägga märka till sångens anatomi. Bara ett fåtal får den erkänsla de förtjänar. Men trots att Jimmy Webb verkligen är en av dem framstår han som märkligt bitter. Han nämns ofta i samma mening som Carole King, Burt Bacharach och Hal David, har varit aktiv sedan sent sextiotal och haft en ändlös rad hitlåtar med sångare som Frank Sinatra, Richard Harris, Glen Campbell och Nina Simone.

Det har inte varit kvalitet hela vägen, verkligen inte, men höjdpunkterna har stuckit ut med sin blandning av Gershwin, country, soul och pop. Pretentionerna har varit närmast gränslösa, men när han hållit igen har han i sina mest magiska stunder kunnat summera livet och kärleken på tre minuter och tjugo sekunder.

I dag är Jimmy Webb 72 år gammal och en stor och välklädd man som mest håller sig hemma i USA där han varje år gör ett par dussin konserter ensam med flygel. Denna kväll, på Roundhouse i London, har samma upplägg. Han spelar och berättar. Pratar mer än spelar faktiskt. Under två timmar får vi höra kanske åtta låtar, men desto fler anekdoter om livet som låtskrivare åt stjärnorna.

Han sjunger ibland illa, slinter på tangenterna, låter hemsk när han får feeling, tappar ofta tråden i sina monologer och är troligen lite på kanelen – men ändå förlåter jag honom allt. Att få vara i hans sentimentalitet är så pass fint.

Jimmy Webb växte upp i Oklahoma och Kalifornien, son till en sträng baptistpastor och Koreakrigsveteran. Hans mamma uppmuntrade honom att ägna sig åt musik men dog för tidigt. Vid sjutton års ålder bestämde han sig för att försöka bli låtskrivare, vid 21 fick han sin första Grammy för ”Up, up and away” som spelades in av 5th Dimension och blev en hit på topplistor i många länder. I Storbritannien användes den för en brödreklam som alla i publiken tycks minnas. En kör av äldre kvinnoröster stiger mot taket.

Besvikelsen över att inte höra till den coola scenen i slutet av sextiotalet och tidiga sjuttiotalet skiner tydligt igenom när han pratar om sina första år som låtskrivare. Han gjorde allt man inte skulle på den tiden; skrev reklammusik, samarbetade med vem som helst, sjöng om kärlek och ytligheter och spelade i Las Vegas.

I åtta veckor bodde han på hotell i spelstaden för att en gång varje kväll spela ”Mac Arthur Park” på flygel. Låten hade blivit en jättehit med den brittiska skådisen/artisten Richard Harris och bidrog starkt till att Webb egentligen aldrig tagits på allvar. I det sju minuter långa eposet, som består av sinsemellan osammanhängande delar musik, återkommer refrängen om tårtan som lämnats i regnet och omkvädet ”I don’t think that I can take it / ’Cause it took so long to bake it / And I’ll never have that recipe again – Oh no!”.

Nu är det som att han vet att han måste prata om sången med distans, men när han spelar den är det ändå med starkt känslomässigt patos.

Hans mest kända – och längsta – samarbete hade han med countrystjärnan Glen Campbell som dog häromåret. De var väldigt olika – han en golfspelande republikan som gillade krig, whisky och bibeln och Webb en långhårig haschrökare med liberala värderingar. Men de kom överens, och Campbells tolkningar var alltid snygga, även om känslorna förvanskades på vägen. Jimmy Webb spelar först sin version av jättehitten ”Galveston”, en makligt långsam antikrigslåt, och sedan en snutt av Campbells hurtiga tolkning där samma text bara genom uttrycket tolkas annorlunda.

Det här är också en bra illustration av låtskrivarens roll, åtminstone i den kommersiella musikindustrin. Du har sällan kontroll över din sång, hur den används och tolkas. Trots över femtio år i branschen har han fortfarande problem med det. Webb pratar länge om ”Do what you gotta do”, låten som Nina Simone och Roberta Flack gjort så fantastiska versioner av – och som häromåret tolkades av Kanye West i ”Famous”, hatlåten han skrev om Taylor Swift. Jimmy Webb fick 40 procent av intäkterna, men äcklades över sammanhanget han hamnat i.

Det är en komplexfylld människa som sitter vid flygeln. Å ena sidan makalöst framgångsrik, säker på sig själv och stolt över sin historia, å andra sidan så okontrollerad i sina utfall. Som när han plötsligt börjar prata med närmast aggressiv ton om begreppet ”irrelevant”, vilket någon vid något tillfälle tydligen kallat honom. Ordet får honom att må fysiskt illa. Kanske är det bara varje 70-årig mans skräck.