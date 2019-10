Konsertrecension: John Lundvik är redan en allmänt gångbar entertainer

Konsert John Lundvik featuring The Mamas Scen: Cirkus, Stockholm Visa mer

Mellan sommarens Diggilooturné och en ambulerande Christmas Night har John Lundvik sprängt in en liten soloturné uppbackad av gospelkvartetten The Mamas. Snett framför mig sitter en trulig tonårskille som av allt att döma förväxlat Eurovisionfemman med den jojkande Jon Henrik Fjällgren, men verkar positivt överraskad. Det är inte så lätt att hålla reda på namnen i Melodifestivalgenren.

Men Lundvik är vad man skulle kunna kalla för en allmänt gångbar entertainer med lagom mycket sportig pepp, funkig fest och förvuxen pojkbandsfeeling. Det senare skvallrar om hans förflutna som demosångare åt bland annat Westlife.

På Cirkus tar han samtidigt chansen att sno tillbaka några av de låtar han skrivit åt andra artister: Anton Ewalds ”Natural”, Kronprinsessan Victorias och Daniels bröllopsgåva ”When you tell the world you’re mine” och britternas bidrag ”Bigger than us” som gjorde att Lundvik fick tävla mot sig själv i årets schlager-EM.

Upplägget påminner mer om en krogshow än om en konsert. ”Jag kommer att ta med er på en personlig resa”, lovar Lundvik och gör i stort sett en soulpopsäker version av sitt sommarprat i liveformat. The Mamas körar, sjunger duett och får emellanåt svänga lite på egen hand. Men framför allt får de publiken på fötter när Lundvik leker Bruno Mars med ”Uptown funk”. Däremellan tramsar han med familjen som finns på plats och upprepar gärna att det han säger inte står i manus.

Det är förstås kul med en kille som är så hjärtligt glad bara över att få stå där på scen och ”leva sin dröm” i egenskap av både hitmakare och coverestradör. Med sitt smygande upptempobeat hade nya singeln ”One night in Bangkok” (nej, inte den från musikalen ”Chess”) säkert också kunnat ta sig till Tel Aviv.

Men i slutänden handlar allting ändå om ”Too late for love”. Efter åttio minuter har man rätt bra koll på personen Lundvik – åtminstone den han vill framstå som offentligt. Artisten Lundvik är däremot svårare att ringa in. Men när Sanna Nielsen tröttnar kommer han i likhet med Måns Zelmerlöw att bli en utmärkt allsångsledare på Skansen.

