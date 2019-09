Konsertrecension: Jon Bellion krossar sina kvaliteter på Fryshuset

Konsert Jon Bellion Scen: Fryshuset, Stockholm Visa mer

Den amerikanska poprapparen Jon Bellions största kvalitet är hans finkänsliga produktioner. Han är en produkt av moderna låtskrivarutbildningar, och har fått valuta för pengarna – Eminems och Rihannas ”The monster”, Jason Derulos ”Trumpets” och Zedds ”Beautiful now” har alla hans namn knutna till sig.

Som soloartist paketerar han de färdigheterna i luftiga less is more-produktioner som överraskar med små medel. Den lätt konformistiska genreblandning han bakar ihop – radiorap à la Ed Sheeran möter r&b och EDM – lyfts av att utförandet liknar Bon Ivers och Frank Oceans fragmentariska pussel. Man vet aldrig riktigt vad som ska hända, trots att det finns en given mall.

Därför är det märkligt att han med glad min fullständigt krossar den fingertoppskänslan på scen. Lågmälda syntlekar byts mot smärtsamt effektsökande arenarock. Smäktande elgitarrer och klonade refränger i halvtempo läggs som en blöt filt över precis varenda låt. Det är förbluffande att se. Varför gör han så här?

Den enda långsammare låten, balladen ”Woke the fuck up”, slutar i samma sentimentala klimaxgegga. Försöken att göra gospel av det hela, som i improvisationerna under ”Guilloutine” eller ”The internet”, funkar inte heller. I stället blir det som att se ett flåshurtigt fusionband med dålig impulskontroll försöka göra pop. Fullständigt dynamiklöst.

En annan artist hade kanske klarat sig trots det dåliga omdömet, men Jon Bellion har inte tillräcklig personlighet för det. När de smarta produktionerna plockas bort finns bara formtrogen industripop kvar. Det blir som att se en konsert i ”Black mirror”. En samling robotar som studerat människor och med bristfällig algoritm räknat ut hur en lyckad konsert borde se ut.

Föga förvånande faller de starkaste låtarna – ”All time low” och ”Good things fall apart” – lika platt. När man gjort en hel konsert som om det vore sista extranumret finns det inte mycket kvar att avsluta med. På väg ut känns det som efter ett extremt överdrivet träningspass. Alla muskler har gått sönder.

