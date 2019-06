Konsertrecension: Jon Bon Jovis slitna röst är bäst i powerballaderna

Just nu: spara 50%

Han har kallats ”affischnamnet för gifta rockstjärnor”: Jon Bon Jovi, den präktiga arbetarklasskillen som faktiskt fått uppleva den amerikanska drömmen. I en intervju i The Guardian pratar han om den avgrundsdjupa tristess han numera känner inför att behöva sjunga ”Livin’ on a prayer” gång på gång, resten av livet. Men han berättar också om hur ointresserad han är av små, intima konserter. Och då får han och ”Livin’ on a prayer” dras med varandra: stora arenor kräva dessa sånger.

Under konserten i Stockholm fokuserar bandet också på hitskivorna ”New Jersey” och ”Slippery when wet”, men på över två timmar hinner man med låtar från stora delar av sin livstid.

På arenor av den här storleken kommer de flesta i publiken att se konserten i form av direktsänd tv, och Bon Jovis tv-skärmar är enorma. Tack och lov visas framför allt just livefilmat material – ”kreativa” bilder har i dessa sammanhang en tendens att se ut som skrivbordsbakgrunder från en fabriksny pc. Jon Bon Jovi lyckas till och med använda kamerorna på ett kreativt sätt.

Redan under tredje låten, ”You give love a bad name”, är allsången lika hög som musiken. Även ”Runaway” möts av öronbedövande jubel. Men snart är det uppenbart att Jon Bon Jovi behöver spara på rösten för att klara det 20-tal låtar som spelas. Så länge Everett Bradley och resten av bandet fyller i med mycket körer är det ingen fara, men på egen hand saknar hans röst definition och styrka. Ibland fungerar ansträngningen dock till hans fördel. Under powerballaden ”Bed of roses” får ärren i rösten en annan betydelse. Bekymmersrynkan när rösten måste vara stark, trots att den tycks smärta, fylls med mening. Ensam, på en lång scentunga som sträcker sig ut i publiken, sjunger Jon Bon Jovi badande i rött ljus, framför hundratals manshöga, digitala blockljus. Det känns både självutlämnande och lätt sakralt.

Sista låt är ”Livin’ on a prayer”. Och Jon behöver faktiskt inte sjunga särskilt mycket alls.

Utanför konsertlokalen, precis vid turnébussarna med texten ”You rock, we roll”, tycker jag mig se några unga groupies. Sen inser jag att det bara är ett par glada ungdomar som, precis som jag, råkat gå vilse i arenans enorma, anonyma kringområden. Jon Bon Jovis status som världens mest gifta rockstjärna kvarstår.

