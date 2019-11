Konsertrecension: Jon Spencer startar om som exakt densamme

Konsert Jon Spencer & the Hitmakers Scen: Bar Brooklyn, Stockholm Visa mer

Bob Berts utrustning liknar ett skrotupplag mer än ett trumset: ett litet oljefat, en soptunna i metall, en virveltrumma med lösa plåtskivor ovanpå, en bucklig cistern med en fastlimmad stötdämparfjäder. En rad av hammare och mejslar att spela med, snarare än trumpinnar.

Med tanke på att bandet också har en trummis med vanligt trumset säger det något om larm- och stöknivån, och sällan hör man väl garagerock med mer kantiga, påträngande rytmer. Även om Bob Bert faktiskt var trummis även i Pussy Galore, New York-bandet som Jon Spencer en gång kom fram med och som då oftare kallades noise än garagerock.

Nu har denne Jon Spencer gjort ännu en omstart. Efter Pussy Galore på 80-talet, Jon Spencer Blues Explosion på 90-talet och Heavy Trash på 00-talet (för att bara nämna några) har han satt samman ett nytt band som han gång på gång ropar ut namnet på, trots att senaste skivan i den långa, brokiga och mycket produktiva karriären är hans allra första soloalbum.

Den heter ”Spencer sings the hits” och bär den ljuvliga undertiteln ”The world’s most beloved melodies on one long-playing high fidelity recording”, men ingetdera har något alls att göra med innehållet. Som mest är ännu en rad av Jon Spencers snabba, stötiga, ständigt anfallsbenägna rocklåtar. Samma sort som han har skrivit genom alla år, där det mesta handlar om rytm och tempo och ganska lite om exakt vilka låtar som spelas.

På scen varvar han likafullt låtar från alla de tre nämnda banden med det nya albumet, plus några covers som Pink Floyds obskyra ”Vegetable man” och Jonathan Richmans klassiska ”Roadrunner”. Och klaviaturmannen Sam Coomes – mest känd från indierockduon Quasi – får med ett par av sina. Även om den sortens uppräkning lätt kan ge intryck av en större variation än den sammanbitna, hårt knutna musiken faktiskt visar upp.

Där får man snarare intrycket av en lång serie variationer på ett tema, i ett uppdrivet start/stopp-tempo och med ständiga crescendon. Sexton låtar plus något halvdussin extranummer ryms på en timme, trots en del utdragna oljudsövningar framåt slutet.

Men hur magnetiskt det än är på plats i stunden känns det besynnerligt avlägset att sätta på någon av skivorna hemma en stund senare.

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om hur mycket Lolita Pop fortfarande har i behåll.