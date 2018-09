Konsertrecension Juice Wrld struntar i alla nyanser och vrider upp

Vi befinner oss mitt i hiphoppens kommersiella höjdpunkt. Juice Wrld är ett levande exempel: En tonåring från Chicago får två snabba hittar på Soundcloud och skriver omgående på ett storbolagskontrakt värt tre miljoner dollar. Album klart på någon månad, världsturné nästa.

När Jarad Higgins, som han egentligen heter, landar i Skandinavien är det knappt tre år sedan han släppte sina första trevande låtar.

Och Fryshusets klubb är i fullt kaosläge långt innan han ens gått på scen. Uppvärmaren Lil Mosey, ännu yngre och nyare i branschen, joggar runt i Comme des garçons-tröja och startar moshpits. Får publikmedlemmarna att trigga igång varandra och vrålar ”drop dead!” om och om igen. Lokalen är redan nära bristningsgränsen.

Så går Higgins på, en timme försenad och med ljudproblem. Ingen bryr sig om det. Superhitten ”Lucid dreams” manglas ut och publiken svarar med öronbedövande allsång och allmänt kaos.

Dubbla storbildsskärmar, rökkanoner och hundratals weedhöga sjuttonåringar är nära att riva ned hela stället. ”Every day’s a party, don’t let anyone tell you different”, vrålar Higgins sammanfattande.

Allt är hypnotiserande intensivt. Längs vägen förloras också låtarnas finkänslighet. Det är svårt att tro ikväll, men Juice Wrld är egentligen känd för sina brustna emoraplåtar om uppbrott och sorg. För en soulröst i vardande, som tack vare bristande sångteknik lyckas fånga nittonåringens omogna idéer om kärlek: Alla tjejer är svikare, ingen går att lita på, det är lika bra att skita i alltihop.

På scen får bara den sista insikten plats. Låtarna hackas sönder och vrids upp så till den grad att det mest är arga utrop kvar. Till en början är det medryckande, men med tiden förvandlas Higgins uttryck till arrogans. Efter fyrtiofem minuter går han av, mitt i en märklig a cappella. Inga extranummer, ingenting.

Besökarna, som just spenderat fyra hundra kronor på en hybrispumpad nykomling, molar ut. Higgins kommer undan. Inte på grund av fanskarans lojalitet, utan för att han rider på hiphopens kommersiella supervåg. Den gör att han har råd att skita i sina gig. Frågan är hur länge till.

Juice Wrld

Scen: Klubben, Stockholm

2

