Konsertrecension: Julien Baker loopar sig fram till katarsis

Det är få som lyckas inleda en konsert lika kongenialt som Julien Baker, det tjugotvååriga, kristna och queera underbarnet från den amerikanska södern som med sina råa, avskalade sånger mejslat fram en egen värld av lidande och lindring, ensamhet och intimitet, hopplöshet och tröst.

Till ett melodiöst, klinkande riff på elgitarren, som hon sedan loopar, öppnar hon på Kägelbanan med orden ”Wish I could write songs about anything other than death”, från titelspåret på debutalbumet ”Sprained ankle” (2015).

I låten, ett slags manifest för hennes konstnärsskap, naglar hon fast den fysiska ångesten och tyngden i varje andetag – men också sin vilja att göra musik också av de låga, icke klädsamma, känslorna.

Julien Baker är en ovillig artist, eller en maratonlöpare med stukade vrister – för att låna hennes egen metafor, som går rakt in i skärselden när hon metodiskt bygger sina intrikata låtar om flyktbeteenden, missbruk och sökande efter självrespekt i lager på lager, med främst en loopad elgitarr från scenkanten, för att sedan ta ner dem igen och börja om.

Det är modigt, stundtals innehållsligt becksvart. De sceniska distraktionerna är få, ljussättningen enkel och stringent och det enda som sticker ut rent visuellt är gitarrens regnbågsfärgade axelband mot Bakers helsvarta kläder.

Det finns ingenting att gömma sig bakom, vilket ger desto mer utrymme till Julien Bakers helt fantastiska sångteknik, där hon till stor del sjunger på ett imponerade avstånd från mikrofonen.

I flera av låtarna får hon sällskap av violinisten Camille Faulkner, som medverkar på Bakers andra, mer orkestrerade skiva ”Turn out the lights” (2017). Så också i konsertens absoluta höjdpunkt, där Baker förflyttar sig till keyboarden och låter sångerna ”Televangelist” och ”Go home” kulminera i ett frenetiskt hamrande över tangenterna.

Och där den sistnämnda sången liksom markerar den brutala botten i lidandet, så vittnar de efterföljande ”Appointments”och ”Turn out the lights” om att det finns en katarsis, rentav en nåd, i att acceptera sina egna tillkortakommanden och därmed andras.

Julien Baker

Scen: Kägelbanan, Stockholm

4

