Konsertrecension: Kaki King lämnar över ord och bild till gitarren

”The neck is a bridge to the body”

Gitarren är redan på plats, en helvit sak som snarare liknar en plastskulptur, upphängd på snedden i lagom spelhöjd. Ett arrangemang man annars nästan bara ser på gammaldags hårdrockkonserter: när supergitarristen ska spela något litet akustiskt intro, då rullas en sådan här ställning in så att han slipper hänga av sig elgitarren.

New York-gitarristen Kaki King har inga sådana machomaner, även om hon skulle kunna spela skjortan av de flesta konventionella rockgitarrister. När hon för första gången turnerar i Sverige är det med showen ”The neck is a bridge to the body”, där gitarren inte bara är det instrument som musiken spelas på (med viss hjälp av ackompanjerande elektronik) utan också sin egen bildskärm där det mesta som pågår på storduken bakom också tar över gitarrens framsida.

Vid ett tillfälle börjar den rent av prata. Kaki King spelar böjliga fraser i en sorts talspråksflow och gitarren berättar om sitt liv i skrivna meningar – över filmbilder från när den mobbas av tuffare gitarrer eller lider av kacklet hemma i familjen gitarr, utan att få en syl i vädret.

Att halsen sitter ihop med kroppen gäller för övrigt både gitarrer och människor, det får också en särskild innebörd när Kaki King spelar ett grundläggande groove med vänsterhandens fingrar på gitarrhalsens strängar samtidigt som högerhandens fingrar trummar rytmer på gitarrkroppen.

Över huvud taget spelar hon ofta genom att bara trycka ner strängar, så att båda händerna kan jobba oberoende av varandra och ge intryck av att ett det är helt band som jammar. Ändå finns ofta ett stort lugn i musiken, med harmonier som kan dra åt både Pat Metheny-jazz och Sigur Rós-postrock.

Vad som är omisskännligt är hur genomkomponerat det är, hur musiken bygger en lång båge över tiden, där allt från ambient till noise får rum, och de mer lättbegripliga groovelåtarna ligger just där de behövs bäst.

Genom allt säger hon inte ett ord, helt klädd i vitt och med solglasögon, men när konserten är klar börjar hon prata desto mer, om hur hon just varit i Abu Dhabi och funderar på att göra sin allra första tatuering – det är ju så konstigt att inte ha någon, numera, i hennes bransch.

Med ens framstår hon som en helt annan sorts gestalt och man inser hur mycket det skulle ha stört själva föreställningen.