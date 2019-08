Konsertrecension: Kollektivt reningsbad i Berwaldhallen och ett långt wow på Orionteatern

Konsert Östersjöfestivalen ”Noas ark” Musik: Benjamin Britten Dirigent: Andreas Hanson Regi: Dan Turdén Medverkande: Johan Schinkler, Ulrika Tenstam, Tomas Bolme med flera ”NeoArctic” Musik: Andy Stott och Krists Auznieks Text: Sjón Koncept: Hotel Pro Forma Dirigent: Sigvards Klava Medverkande: Lettiska Radiokören Scen: Berwaldhallen och Orionteatern, Stockholm Visa mer

Klimataktivisten Greta Thunberg seglar just nu över Atlanten och i Berwaldhallen försöker Noa (en basbullrande Johan Schinkler) övertala sin hustru (Ulrika Tenstam som motsträvig mezzo) att följa med på arken. Symboliken är slående och även om programläggningen var färdig långt tidigare har Östersjöfestivalen sällan känts lika angelägen som i år. Även publiken förväntas stämma upp i psalmer som ”Lord Jesus, think on me” och kvällens dirigent Andreas Hanson inleder med en humoristiskt uppfordrande repetition innan en vredgad Gud (Tomas Bolme som recitatör med pondus) förebådar den stundande katastrofen. Deltagandet ger en närhet till texten som manar till eftertanke lång bortom den religiösa berättelsens otidsenlighet, hemsnickrad scenografi och knapphändig regi.

Benjamin Brittens kyrkoopera ”Noas ark” (”Noye’s fluddle”) från 1958 handlar inte så mycket om skönsång, utan påminner mer om ett kollektivt reningsbad för både barn och vuxna, proffs och amatörer. Musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester spelar sida vid sida med ungdomar (Stockholms Ungdomssymfoniorkester SUSO och Västerorts Ungdomssymfoniker) och in på scenen ringlar barnkören (Adolf Fredriks kyrkas diskantkör och ungdomskör samt Chorista) i kartongkantiga djurmasker. Den bibliska syndafloden väller in med ett stormande klanghav som sväljer både lådvin och kvarlämnade skeptiker – väninnekören – medan ljuset effektfullt spelar över väggarna, som i ett akvarium.

Berwaldhallens nya planeringschef Christian Thompson har kallat sommarens festivalprogram för ”en musikalisk protest” mot de hot som Östersjön och världens alla hav utsätts för. Att samma festival en gång i tiden fick kritik för att man samarbetade med ”havsmarodörer” som Finlandsfärjor känns avlägset i flygskammens tidevarv. I dag talas det allt oftare om att vi kan minska utsläppen genom att konsumera upplevelser istället för varor. Men den klassiska musikbranschen, som bygger på att musiker och dirigenter flyger kors och tvärs över världen, har onekligen sina egna hållbarhetsproblem.

Musiklivets negativa klimatpåverkan var något som den amerikanska dirigenten Alan Gilbert klokt fick resonera kring när lördagens invigningskonsert föregicks av ett livestreamat samtal från Köpenhamn. Själv tog han tåget mellan repetitionerna av ”Matteuspassionen” i Stockholm och den danska huvudstaden, fullt medveten om att det bara var ”en liten gest”. Men att frågan har lyfts även i detta trögflytande sammanhang är ändå stort. Nu sitter alltså Gilbert och grubblar över om han och hans nya orkester – Elbfilharmonikerna i Hamburg – verkligen ska turnera i framtiden.

Den klassiska musiken, kan ju som Gilbert säger, varken lösa klimatkrisen eller bota cancer. Däremot kan den kombineras med socialt engagemang. Kanske också väcka opinion eller få oss att förstå det akuta allvaret i en värld av skenande temperaturer, smältande polarisar och brinnande regnskogar. Som i Hotel Pro Formas suggestivt uppslukande klimatopera ”NeoArctic”, framförd av Lettiska Radiokören på Orionteatern i helgen. Den danska konceptgruppen har tidigare gjort Darwinopera tillsammans med electropopduon The Knife. Men i ”NeoArctic” från 2016 är det den brittiska technoproducenten Andy Stott och den New York-baserade lettiska tonsättaren Krists Auznieks som står för musiken. Resultatet är en häpnadsväckande performanceföreställning med en klanglig och visuell kraft som åstadkommer en 85 minuter lång wow-upplevelse.

Texten är skriven av den isländska författaren Sjón och de tolv sångerna bildar tillsammans en poetisk väv av framvällande plastmaterial, mineraler och mikroorganismer, pulserande beats och en helt suverän körklang under ledning av Sigvards Klava. Det handlar om antropocen – människans tidsålder – och industrialiseringens konsekvenser. Framför ett tygsjok, som fungerar som turbulent projektionsduk, radar en futuristisk polarexpedition upp sig för en sorgesång och stridsrop i ett, skrämmande och exalterande på samma gång.