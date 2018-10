Konsert Leon Bridges Scen: Cirkus, Stockholm Visa mer

Nu är vattnet förstås djupt. Men visst finns där något vagt rasistiskt över hur mycket lättare svarta R&B-artister har att nå en vit publik om de låter som svarta lät förr? Från Sharon Jones & The Dap-Kings till Raphael Saadiq, till nyare förmågor som Lianne La Havas och Michael Kiwanuka.

Alla har de nått framgång genom att imitera det förgångna. Och när Pharrell, det tidiga 00-talets mest nyskapande och inflytelserika producent, väl fick sin breda hit var det inte med sexigt futuristiska ljud. Utan med retrokarikatyren ”Happy”.

En särskild skärva av den vita publiken tycks helt enkelt känna sig tryggare med svarta artister som inte utmanar. Att tjugonioårige Texaskillen Leon Bridges var trött på att befinna sig i det säkra facket är mot den bakgrunden lätt att förstå.

Han hyllades för debuten ”Coming home” från 2015, jämfördes med Sam Cooke. Men i en intervju med GQ berättade han nyligen att han känt sig obekväm när han mött sin publik, och den bara bestått av vita. Hans lösning har blivit att närma sig en mer modern R&B-tradition.

Så årsfärska skivan ”Good thing” är fräschare, mer mångsidig. Det är också med material från den han möter ett fullsatt Cirkus denna söndagskväll. Med ett sju personer stort band och en scenografi som väcker associationer till en gammal fabrik gör han sitt bästa för att väcka intresse för inledande Bruno Mars-släktingen ”If it feels good (then it must be)”.

Ganska snabbt konstaterar han dock högt att ”Stockholm vill nog få valuta för pengarna”. Och börjar rulla ut de äldre låtarna.

Med konsekvensen att väldigt stor del av innehållet under konsertens nittio minuter får en övervikt åt pastisch. Risken med att välja en säker väg är, som bekant, att uttrycket blir klichéartat. Leon Bridges blir en sämre artist när han så tungt lutar sig mot musik från en tid han själv inte har minnen av.

Smetiga semicovers på ett sound som inte längre utmanar någon må kännas som en varm famn i höstmörkret. Men de lämnar inga avtryck i historieböckerna.

Läs fler musikrecensioner av Sara Martinsson , till exempel om hur Masego kombinerar klassisk soul med modern ruffighet .