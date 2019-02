Konsertrecension: Lil Mosey bottnar inte i sin partydekadens

Musik Lil Mosey Scen: Fryshuset, Stockholm Visa mer

Rapparen Lil Mosey har nyss fyllt sjutton och är i allra högsta grad ett barn av sin tid. Han mumlar som Lil Yachty (textraden ”wanna ride around with my clique, baby?” uttalas ”wa wa wa wa wa wa click bay”), han använder samma adlibs som Migos och hans melodier doftar starkt av Post Malone.

Det är just melodierna som är i fokus i Lil Moseys rap – texterna är bara en serie textrader som passar in i det rytmiska flödet. Det påminner om hur ABBA skrev sina låtar: Benny Anderssons ståtliga melodier kom först, sedan hällde Björn Ulvaeus i kärlekslyrik som passade tonerna.

Kommersiell amerikansk hiphop i dag förhåller sig nämligen till textmässiga klichéer på samma sätt som kommersiella poplåtar gjorde runt 1960. Skillnaden är ämnet för texterna: då var det romantisk kärlek som gällde, nu är det materialistisk rikedom, att göra en klassresa uppåt, att undvika kärleksrelationer som riskerar att bli besvärliga samt att identifiera vänner och fiender.

Men principen är densamma nu som då: det är soundet och melodierna som gör att en låt sticker ut, texten är sekundär.

Lil Moseys ”Burberry headband”, från debutalbumet ”Northsbest” som släpptes i höstas, använder till och med samma legendariska ackordföljd som hördes i majoriteten av alla hitsinglar i slutet av 1950-talet. Hans beats, oftast producerade av Royce David, består endast av tydliga ackord och snärtiga rytmer – några melodislingor behövs inte, för Lil Moseys rap är tillräckligt melodiös i sig.

Likt många andra unga amerikanska rappare kör Lil Mosey playback hela konserten. Han håller i en mikrofon och mimar till sina egna låtar som om han spelade in en musikvideo. Det han använder sin röst till är att uppmana publiken – som är mycket ung, åldersgränsen för konserten är tretton år och medelåldern är inte mycket över – att göra moshpits, dansa loss och balla ur.

För säkerhets skull spelar han några stökiga XXXTentacion-hits för att skapa rätt stämning.

Men Lil Mosey bottnar inte i dekadensen. När folk väl röjer loss och en mugg med öl flyger i luften skvätter lite öl på artisten uppe på scenen, vilket gör honom mycket förnärmad. Han hotar med att avsluta konserten om det händer igen. En biffig vakt får sitta bredvid scenen i nästföljande låt så att ingen ska våga något fuffens.

Lil Mosey framstår som en brat som vill ha fest men inte är så avslappnad som han vill ge intryck av. Som liveartist är han långt ifrån lika mysig som på skiva.

