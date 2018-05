Konsertrecension: Lyckat när ledarduo sticker ut hakan

När jag pluggade musikvetenskap i början av 2000-talet fick man fortfarande höra att det inte fanns några kvinnliga tonsättare under romantiken utom möjligen Clara Schumann. En felaktig bild som sakta men säkert håller på att förändras. Den franska 1800-talstonsättaren Louise Farrenc hade förvisso inte bara patriarkatet emot sig. Att hon komponerade instrumentalmusik i ett operafixerat Frankrike låg henne också i fatet. Men framför allt är det eftervärldens fel att hennes musik oförtjänt fallit i glömska.

”Vem bestämmer vad som är bra?”, frågade sig Helsingborgssymfonikernas chefdirigent Stefan Solyom i det brandtal som inledde torsdagens konsert. Där resonerade han kring spelårets koncept på temat dödssynderna och ambitionen att ”ta ner konstmusiken på jorden igen”. Alltså det faktum att även musiken får och alltid har fått sin betydelse genom sin sociala kontext. Sådant som i förlängningen påverkar konstmusikens kanon, kulturmännens status och kvalitetsbegrepp.

För att problematisera detta hade man skapat ett musikdrama med utgångspunkt i just Farrencs tredje symfoni. Sånger av Stenhammar, Sibelius och Rangström fick mellan satserna representera den manliga blicken. Både välklingande och gubbigt brölande framförda av den dramatiskt spexande sångkvartetten/solisterna Conny Thimander, Magnus Kyhle, Andreas E Olsson och Anders Jalkéus.

Synd bara att både sångerna och de tillkomponerade mellanspelen ändå rörde till det lite. Man kan leka med välkända verk, men en så pass sällan spelad symfoni som Farrencs trea hade vunnit på att spelas i ett svep. Beethovenbugande, visst, men också personligt präglad av en melodisk uppfinningsrikedom och förtjusande träblåspartier.

Annars är det bra att ledarduon Fredrik Österling och Solyom vågar sticka ut hakan. Helsingborgarna har med sitt nya tematiska upplägg hittat en egen nisch som utan tvekan motiverar en resa genom halva Sverige. Orkestern tar sig an både gammalt och nytt med samma omsorg och spelentusiasm. Särskilt när Solyom själv står på pulten och kan ta ut svängarna i både ord och handling.

Kurt Weills sjungna balett ”De sju dödssynderna” var given i sammanhanget, men musikalartisten Martina Laszlo gav huvudrollen en mer stram och snygg snarare än skitigt krängande prägel. Säsongsfinalen innebar även att den österrikiska tonsättaren Julia Purginas sjudelade beställningsverk nu för första gången framfördes i sin helhet. Orkestersviten ”Vortex Peccatorum - the seven deadly sins in the times of alternative facts” applicerar var och en av dödssynderna på ett modernt samhällsfenomen.

Det börjar med vreden, framrusande och jazzigt. Men ganska snabbt önskar jag att Purginas tillspetsade programmusik vore lika skarp i tonen som partiturets sarkastiska dedikationer till såväl sociala medier som korrupta ledare och chefer. De utommusikaliska tankegångarna får bara delvis fäste. Jag saknar sprängkraften i själva soundet och greppen. Något som bevarar kunnandet - spelskicklighet på respektive instrument - men ändå tvingar moderna orkestermusiker att gå på tvärs mot det förväntade.