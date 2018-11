Lykke Li Scen: Annexet, Stockholm Visa mer

Sedan försommarens släpp av albumet ”So sad so sexy” har Lykke Li fått svara på många frågor om kvinnorollen. Till del får hon skylla sig själv. Skivan kretsar, precis som mycket av hennes konstnärskap, kring ämnen som på olika sätt rör omvärldens förväntningar på en ung person med dubbla x-kromosomer. I intervjuer har hon fått prata om känslan av att vara en ”Bad woman”, som en av hennes låttitlar lyder, om att inte leva upp till samhällets krav.

Folk tycks vilja teckna henne som en underdog. Men som sådan är artisten som nu tillbringat mer än tio år i offentligheten ärligt talat inte särskilt trovärdig. Älskad, hyllad och trendsättande är Lykke Li, oavsett hur mycket hennes uttolkare vill lyfta fram hennes självpåtalade brister, absolut inte svag. Tvärtom är hon en maktfaktor.

Att hon fyller Annexet när hon är tillbaka i Stockholm för första gången på länge är bara ett kvitto på vilken ikon hon blivit för en förvisso smal, men medveten publik. Med sig på turnén har hon bekanta ansikten. Brorsan Zacharias och hans Vacation forever som uppvärmningsakt. Anders Stenberg från The Deportees och Lars Skoglund från Laakso i egna bandet. Dessa båda har spelat med henne hur länge som helst, och följt hennes utveckling från mästare i skrapiga indieballader till dagens, på skiva, slipade R&B-produktioner.

Vid det här laget i hennes karriär blir en konsert en avancerad övning i framförandet av en rad ganska disparata ljudvärldar. Kanske söker huvudpersonen, trots att hon gärna talar om hur hon trivs i sin nomadiska livsstil, trygghet i bekanta musiker. Publiken behöver den definitivt. På golvet finns fläckvis tydligt fans som njuter stort av det fåtal låtar de får från längre bak i katalogen.

Tidigt under den drygt nittio minuter långa spelningen låter ”No rest for the wicked” och ”Just like a dream” precis som de uppdaterade girl group-syskon med maffig wall of sound som vi vant oss vid att höra från den nu 32-åriga sångerskan. Formatet är bekant, men ointressant. Desto fler lager finns i det nyare materialet, som med sina influenser från trap och psychedelia ställer betydligt högre krav på Lykke Li både som artist i allmänhet och som sångerska i synnerhet. På skiva klarar hon prövningen med bravur. ”So sad so sexy” är hennes mest spännande, fulländade fullängdare.

På scen däremot blir ambitionerna inte sällan övermäktiga. Den djupa basen rundar och stämmorna skär sig. Trots att turnén varit lång framstår gruppen framför oss som inte riktigt samspelt. En upplevelse som antagligen har mer att göra med den faktiska utmaning som de nya låtarna presenterar. Den mest moderna musiken just nu, den som hörs på klubbarna och som ockuperar listorna, är kreativt avancerad.

Lykke Li har en bit kvar innan hon till fullo klarar av att briljera även i de mest nyskapande ljuden. Den dag då allt låter som ”Deep end”, som med sin suggestiva rytm och urstämda pianoslinga får Annexet att röra sig som vågor på öppet vatten, kan vi på allvar börja prata världselit.