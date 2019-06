Konsertrecension: Mavis Staples manar till handling på Nalen

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Konsert Mavis Staples Scen: Nalen, Stockholm Visa mer

Jag tror ingen är beredd att kalla Mavis Staples för snål, men det finns ändå något antiklimaktiskt när publiken i fem fulla minuter har klappat händer och sjungit ”We got work to do” som fortsättning på avslutningsnumret ”No time for crying”. Och ljuset i lokalen tänds, bakgrundsmusik börjar spela och det står klart för alla att det inte blir några extranummer.

Om man inte räknar just det som ett extranummer i sig, förstås. Inklusive det uppenbara budskapet att det är upp till oss alla om vi ska få någon verklig förändring till stånd. Vi kan inte vänta oss att Mavis Staples själv ska ta sig till Vita Huset, bli president och ordna upp allt.

Även om hon råkar ha sjungit just det några minuter tidigare, som en agitator någonstans mellan talar- och predikstol, i denna låt som framstår som en klassisk kamp- och protestsång från hennes långa, strävsamma karriär.

I själva verket kommer den från hennes förra album, 2017 års ”If all I was was black”, som skrevs och producerades i sin helhet av Jeff Tweedy från Wilco. Årets ”We get by” skrevs och producerades i stället av Ben Harper, och om man kan finna det en aning slätstruket vid en första genomlyssning så förändras det intrycket när de tre låtar hon framför därifrån denna kväll också de plötsligt framstår som klassiker.

I synnerhet den mullrande boogierökaren ”Change”, som inleder albumet och spinner på precis samma tema om att tiden är allvarlig och vi behöver sätta igång och jobba nu.

Mavis Staples fyller åttio år om två veckor och om man tänkte sig att det här var en gammal kvarleva som åkte runt och sjöng gamla paradnummer från gospelgruppen The Staple Singers, med några pliktskyldiga nyare nummer inkastade, så är balansen precis tvärtom.

Merparten av materialet kommer från 2010-talet, och den högproduktiva solokarriär som hon har skapat sig först på gamla dar. Med ett ben i gospeltraditionen och ett i det politiska, precis som när The Staple Singers var ett av medborgarrättsrörelsens mest framträdande husband på 60-talet. Innan de blev en crossoversuccé vars soulhittar klättrade på topplistorna.

Hon går upp på scenen med viss möda, men väl där är hon i full kontroll. Svänger med hela kroppen, mullrar med den väldiga rösten, portionerar försiktigt i början men släpper mot slutet loss det mesta i The Staple Singers tidlösa ”Touch a hand, make a friend” – en uppmaning till handling även det.

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om The Como Mamas välknådade gospel från Mississippi.