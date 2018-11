Konsertrecension: MØ var nog popstjärna redan på dagis

Konsert MØ Scen: Nobelberget, Stockholm Visa mer

Utgivningsrytmen i dagens snabbt snurrande popvärld är så allmänt accepterad att det anses anmärkningsvärt om en artist håller tyst i mer än två-tre år. För danska Karen Marie Aagaard Ørsted, mer känd under artistnamnet MØ, har det dröjt fyra.

Egentligen inga konstigheter kan man tycka när det handlar om vanskliga saker som kreativa processer – ändå har intervjuerna inför höstens albumsläpp ”Forever neverland” uteslutande handlat om popsångerskans identitetskris och svårigheter att hitta sin röst.

Hon tar upp ämnet i ett av mellansnacken också. Är så ”enormt lättad” över att vara ute på andra sidan.

Mötet med Major Lazer-medlemmen Diplo för ett par år sedan, som resulterade i världshitten ”Lean on”, fick MØ på ny kurs – bort från Nørrebros indiekretsar och mot popeliten i Kalifornien. Allt det skeva och originella som fanns på debuten ”No mythologies to follow” är i princip bortstädat. Och hon verkar inte vilja inte återbesöka det.

Under den sjuttiofem minuter långa konserten på Nobelberget fokuserar MØ helt på sitt nya material, och spelar alla (!) fjorton spår från senaste skivan. Visst finns det höjdpunkter – inledande ”Purple like the summer rain” är en sjunkande sol längs strandpromenaden i Venice Beach (med skuggpalmer på backdroppen) och på ”Beautiful wreck” låter hon som Lana del Reys syster. Och Diplo-samarbetet ”Sun in your eyes” måste vara en av hennes bästa låtar hittills.

Som liveartist och sångerska är hon också helt fenomenal och har den sortens utstrålning att hon säkert var popstjärna redan på dagis. Hon rör sig dramatiskt i sin Zorro-hatt och magtröja och kastar spindellika skuggor på backdroppen. Efter ett tag släpper hon poserna och dansar oavbrutet. Flera gånger dyker hon ner i publikhavet och letar sig till podiet längst bak i lokalen, där hon bland annat halsar rödvin under ”Red wine”, till mobilkamerornas stora förtjusning.

Ändå blir den övergripande känslan när musiken tystnar att MØ inte är starkare än sin svagaste länk – låtarna. Hade hon släppt tanken på utgivningshets och istället gett sig själv dubbel tid i studion hade hon kanske till slut hittat fram till något riktigt.

