Konsert Napalm Death Scen: Slaktkyrkan, Stockholm Visa mer

Vad är poängen med det extrema? Alltsedan de grottmålade orgierna har den konstnärliga människan haft svårt att hålla sig borta från det obscena. För många har det ett egenvärde – från Mr Cools pedofilrap till South Parks könshumor och Watains djurbrännande.

För Napalm Death, däremot, är det måttlösa i sig självt ointressant. Grabbgänget från brittiska Midlands skapade grindcoregenren, något av det grövsta man kan lyssna på. Men till skillnad från många av sina efterföljare ser de extremiteten som medlet snarare än målet.

Frontmannen Mark ”Barney” Greenway talar om det i varje intervju, och pratet följer med upp på scen. Han är en föreläsare. I ”Call that an option?” punkteras retoriken kring kärnvapen, ”Standardization” är ett blottläggande av hur ett konformistiskt samhälle lätt blir farligt. Ett långt tal om växande europeisk fascism föregår ”Continuing war on stupidity”. Och så vidare.

Kaoset, oljudet, finns bara där för att understryka budskapet. Napalm Death må ha skapat den subgenre som mer än någon annan är känd för att kräla runt i äckel – några av dess största band heter Cock and Ball Torture och Holocausto Canibal – men själva är de fortfarande ett gäng brittiska punkare.

Därmed inte sagt att de inte gillar lite hederligt rens. Musiken från genredefinierande albumet ”Scum” är än i dag, trettio år senare, lika makalöst hetsig. Varje låt är som en egen liten atombomb. Kommer från ingenstans, virvlar runt i några sekunder och slutar i ett stort skrik.

Även de mer sansade utflykterna till klassisk hardcore och dödsmetall kräver att man kisar och fyller i själv för att nyanserna alls ska höras. Diskanten kan, bokstavligen, få öron att blöda.

Men det är inte läskigt. När Barney gjort sina märkliga roddbåtsrörelser så många gånger att han tappar pappabyxorna, stannar upp för att knäppa dem och torrt ursäktar sin ”clothing malfunction” blir bandets mission som tydligast: Underhållning är för mesar. Detta är protest.

Läs fler musikrecensioner av Noa Söderberg, till exempel om hur grejen med Mastodon är att de gör vad som faller dem in, hela tiden.