Konsertrecension: Neko Case lyser upp när hon får sjunga ut

Det är vanligt att artister på besök hyllar Stockholm och Sverige, men Neko Case brer på mer än de flesta. Hon spelade in större delen av senaste skivan i Stockholm, med Björn Yttling som producent, och nu kallar hon oss världens trevligaste folk, hyllar vår samarbetsvilja, vår mat… och hur, liksom, kanadensiska vi är.

Sen viskar hon något skamset om sin egen nazipresident.

Så är hon också en sorts hederskanadensare, som medlem i Vancouverbandet The New Pornographers, efter samarbeten med The Sadies och med kd lang i stjärntrion case/lang/veirs. Samt några punkband från ungdomsåren i just Vancouver.

Ändå är det som en sorts americanadrottning hon framträder på Nalen (jo, hon hyllar lokalen också), med en märkvärdig kombination av absolut vardaglighet och den mest sofistikerade storslagenhet. Fyra nördiga musikantmän i ryggen, där flera byter instrument hela tiden. Och så två sångerskor vid ena sidan, som också spelar gitarr eller något litet slagverk ibland.

Jag kan inte låta bli att undra om hon använde samma sorts sångtrio redan före case/lang/veirs-projektet, det är hur som helst något som passar henne suveränt och står för flera av konsertens mest glimrande ögonblick.

Inte för att Neko Case har svårt att bära en låt själv, snarare hör hon till den sorts artist som gärna ger lite extra lyster åt nästan vilken sorts låt som helst: country i tretakt, midnattsblå loungeballader, 80-talistisk radiorock eller den där sortens alla-möjliga-traditioner-rock som The Band en gång satte ribban för, och där Calexico hör till dagens toppnamn.

Flera gånger under kvällen är det just Calexico jag kommer att tänka på, i det ofta filmiska anslaget, i den lugna professionaliteten, i sättet att skifta mellan massor av stilar inom en strikt, ganska liten ram. Fast ett Calexico med mer karisma och mindre mexikanskt, då.

Hon hinner med en rasande massa låtar på förhållandevis kort tid, inklusive nästan hela årets album ”Hell-on” – som i sig är tillräckligt varierat för att ge intryck av en blandad kompott från en lång karriär. Ändå känns det som att hon kunde ha spelat en helt annan uppsättning låtar och kommit till ungefär samma resultat, grejen ligger just i flödet, sättet hon får saker att gnistra på och hur hela ansiktet liksom lyser upp när hon sjunger ut lite extra.

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om hur Kacey Musgraves tyvärr satsar lite för mycket på lyckan.