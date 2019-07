Konsertrecension: New Order låter bitvis fantastiskt bra

Konsert New Order Dalhalla, Rättvik 4 Visa mer

”B-movie - Lust and sound in West Berlin 1979-1989” är en fin liten film om det sista skälvande decenniet i den västerländska enklaven bakom järnridån. Bilar brann, punkare slogs med polisen och undergången var ständigt nära. New Order har bidragit med musik till filmen och använder de dokumentära klippen på duken när de öppnar konserten på Dalhalla med ”Singularity”.

Bilderna placerar New Order där de hör hemma; i ett progressivt 1900-tal där många gjorde vad som helst för att fly undan tristessen och fabriksjobben i ett stagnerat Europa. Deras musik lösgjorde sig från bluesens dominans, introducerade elektroniken och omdefinierade dansmusiken. Deras inflytande kan nog faktiskt inte överskattas, även om det inte är bandmedlemmarna själva som förvaltat arvet.

New Order 2019 är ett rätt trött gäng med tydliga begränsningar. Den största är och har alltid varit Bernard Sumners röst. Efter Ian Curtis självmord – och ombildningen från Joy Division till New Order – blev han utan att själv vilja det frontman i ett band som till sin egen förvåning växte från alternativband till stadiumgiganter. Sumner har aldrig kunnat bära den bördan, och ännu mindre nu. Han är på gott humör men sjunger lite håglöst och allt som oftast fruktansvärt falskt. Som tur är handlar New Order mer om musik än om text.

Och i det avseendet låter de fortfarande bitvis fantastiskt bra. I krocken mellan postpunkens stela monotoni, dansbeaten, de flödiga arpeggiosyntarna, de primitiva basgångarna och lödiga gitarrerna blommar musiken. Det är när de gör sitt jobb och liksom breder ut låtarna, i sjok på sjok, som det lyfter. Jag saknar i och för sig basisten Peter Hook, men mindre än jag trodde.

Joy Division hade fina låtar och New Order spelar flera av dem, och jag är svag för enkelheten i de tidiga skivorna, men live är det låtarna från mitten av åttiotalet och framåt som funkar bäst. De där åren var de ständigt i rörelse. ”The perfect kiss”, ”True faith” och ”Bizarre love triangle” är alla lysande.

Jag glömmer aldrig när P3-programmet ”Lilla Bommen” spelade den sistnämnda singeln mest för att säga hur dålig den var. Jag var femton, det var trettiotre år sedan. Och här är vi nu, jag och New Order. I ett gammalt dagbrott i Dalarna. Lars Aldman hade fel.