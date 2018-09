Konsertrecension: Nick Mason lyfter fram ett helt annat Pink Floyd

Ingen kan säga att de kvarvarande Pink Floyd-farbröderna är inaktiva, alla tre har fortsatt med sina olika projekt genom åren. Men man kan också behöva använda en annan tidsskala än för andra band, eftersom så mycket går så långsamt.

Så kom till exempel Pink Floyds sista album ut 2014, färdigställt drygt tjugo år efter de ursprungliga inspelningarna. Roger Waters turnerar just nu med fjolårets soloalbum, hans första på tjugofem år. Och David Gilmour ger ut ett album per decennium, ungefär.

Som trummis och bara sällan sångare är Nick Masons musikaliska profil mindre tydlig, även om han är den enda som har varit med genom samtliga Pink Floyds upplagor. Han har gjort ditt och datt genom åren, och var trummis med jazztrumpetaren Michael Mantler på en liveskiva så sent som 2008 (inspelad året före).

Men senast han turnerade var med Pink Floyd 1994.

Nu har han ett nytt band med fyra något yngre kumpaner, inklusive Pink Floyds sentida basist Guy Pratt och gitarristen Gary Kemp från Spandau Ballet (av alla otippade kopplingar). Bandnamnet är hämtat från Pink Floyds andra album 1968, som en signal om vad man kan vänta sig.

Jo, det handlar om Pink Floyd, men bara om de tidiga åren. Före megasuccén med ”The dark side of the moon” 1973, som gjorde gruppen till en av rockhistoriens absolut största.

På Cirkus – som är turnépremiär, efter lite uppvärmning i London i våras – bjuds vi således få av stapelvarorna men däremot en förvånansvärt omväxlande uppsättning låtar från hela sex av gruppens album plus en handfull singlar och den på sin tid outgivna ”Vegetable man” som nu gjorde livedebut.

Många psykedeliska popnummer i kort och knyckig stil, ett stycke småklumpig nästan-metal i ”The Nile song” och hela tjugotreminuterssviten ”Atom heart mother” ihopkrympt till ett femminuters mellanspel i singer/songwriter-balladen ”If”.

Redan öppningen med de hårdpsykedeliska kioskvältarna "Interstellar overdrive” och ”Astronomy domine” visar upp både för- och nackdelarna. De är tidlösa paradnummer spelade med kraft och entusiasm, men också en smula stela och trögrörliga. Den högelektriska oförutsägbarhet som fanns hos det unga Pink Floyd är ersatt av godmodig stabilitet. Som hos ett älskvärt pubrockband.

Och som hos många sådana coverband är kasten tvära; det finns få likheter mellan Syd Barretts excentriskt detaljerade pop och den väldiga instrumentalpompa som började växa med just låten ”A saucerful of secrets”, men det här bandet kliver lugnt och säkert över alla sådana skarvar.

Ja, allra bäst fungerar de faktiskt i några av de mest infernaliskt ihopskarvade låtarna, som den kantigt arenarockiga "Let there be more light” eller den rent nipprigt urbrittiska ”Bike”. Det är väl just denna stabilitet som behövs där, kantänka.

Att man understundom undrar om inte Nick Mason själv borde ha spelat trummor lite oftare genom åren är en annan sak, det sväng som – mot mångas förmodan – brukar bo i botten av Pink Floyds olika långsamheter har svårt att uppstå här. I gengäld får vi variation, och inte minst chansen att alls höra en klase rockklassiker som fått orättvist lite uppmärksamhet i skuggan av de där mer kända Pink Floyd-kolosserna.

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om den säregna americanaduon Jolie Holland & Samantha Parton.